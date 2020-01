Temporal.- 'Glòria' va provocar més de 2.500 incidències a València, la majoria pel vent

Durant l'operatiu especial van participar un miler de policies en 2.200 servicis, sumats als 28 bombers i 27 voluntaris de Protecció Civil amb 352 servicis, com han desgranat aquest dijous en roda de premsa els regidors de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, i Cicle Integral de l'Aigua, Elisa Valia, informa el consistori en un comunicat.

En concret, la majoria de les intervencions de la Policia Local (1.151) van ser pel vent, seguides de les 242 en arbres i plantes, les 125 per avaries de semàfors i les 107 per danys causats per les pluges. Respecte a la tasca dels bombers, un terç dels servicis es va deure a caiguda d'arbres i 48 al sanejat de construccions.

Des de l'inici de la borrasca també es van activar altres servicis com el cicle integral de l'aigua, els servicis centrals tècnics, benestar social i Creu Roja, sense necessitat de convocar el centre que coordina als diferents mitjans materials i recursos materials davant una emergència de caràcter municipal (Cecopal).

De cara al futur, el responsable de Protecció Ciutadana ha al·ludit a la lluita contra el canvi climàtic com a principal mesura preventiva per a atallar aquest tipus de fenòmens meteorològics.

CAIGUDA DE REBLES SOBRE UNA XIQUETA

Entre les incidències destaquen el desallotjament de la Casbah (diumenge 19), la inundació del passeig marítim, la caiguda de rebles damunt d'una xiqueta de sis anys (dilluns 20) o els problemes d'accés als pobles del nord (dimarts 21).

De fet, el 90% dels elements del Cicle Integral de l'Aigua de les platges s'han vist afectats, ja que el 10% d'aquests elements ha desaparegut i el 80% ha quedat inutilitzat. El 40% de les passarel·les han quedat inutilitzades i el 60% està per reparar, mentre que el 80% de les connexions d'aigua de les dutxes han resultat danyades. Els danys en aquests elements rondarien els 230.000 euros, segons la primera valoració de l'Ajuntament.

Com a balanç de pluja, el pluviòmetre de València que més va arreplegar va ser el del Saler, amb quasi 200 litres per metre quadrat. Al Perellonet es van registrar 106,9, a Massarrojos 138,6 i a La Torre 154,2.

En el subministrament d'aigua potable, les plantes potabilitzadores d'aigua no van patir incidències, mentre que el centre de proveïment es va quedar sense subministrament elèctric durant dos hores, encara que no va generar cap problema perquè compta amb un dispositiu d'emergències.

L'afecció principal va ser al Perellonet, on el mar arranque una part de canonada que va deixar sense subministrament a més de 32 blocs que "a poc a poc, gràcies al treball continu, recuperen la normalitat", ha ressaltat la titular de Cicle Integral de l'Aigua.