El Cotif s'estrena en Fitur amb els valors del futbol base i femení

El Cotif ha presentat la seua 37a edició a Madrid, en la plaça central del pavelló valencià de la Fira Internacional de Turisme. El torneig de futbol base i femení de L'Alcúdia torna a la capital després de la seua visita en 2016 a la Ciutat Esportiva de Las Rozas, i ho fa apadrinat per l'ex seleccionador nacional Vicente del Bosque, membre d'honor del Cotif, i els periodistes esportius Alfredo Relaño i Tomás Roncero.

La Diputació de València, que col·labora amb el torneig de L'Alcúdia, ha oferit al costat de la Generalitat esta finestra de Fitur per a avançar les novetats del Cotif 2020, que tindrà lloc entre el 13 i el 23 de juliol i equipararà per primera vegada el calendari masculí i femení, amb 11 dies de competició en tots dos casos. A més, l'organització introdueix el premi als valors humans en l'esport, que en la seua primera edició reconeixerà el treball del col·legiat Alberto Undiano Mallenco.

Els valors que transmet l'esport, en aquest cas el futbol i molt especialment el base i femení, pel qual ve apostant el Cotif des de fa 9 anys, van ser el nexe comú de les intervencions en la plaça central de Fitur. Per al diputat d'Esports, Andrés Campos, “este torneig és un element vertebrador del territori i contribueix a donar visibilitat a les polítiques d'igualtat”. En la mateixa línia, el president d'honor de la Fundació As, Alfredo Relaño, va posar en valor “esta gran iniciativa que converteix l'esport en atractiu turístic”.

L'alcalde de L'Alcúdia i diputat provincial, Andreu Salom, acompanyat pel president Toni Gaspar i les diputades i diputats desplaçats fins a Fitur, va aportar dades de 2019, amb una assistència de 90.000 persones en un municipi de 12.000, “un rècord d'espectadors en esta festa del futbol base que s'ha convertit en el millor escenari per al scouting dels clubs de futbol”.

Per part seua, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, va valorar “la perseverança dels organitzadors per a mantindre el Cotif i el futbol de valors que encarna un home com Vicente del Bosque”, al mateix temps que va reconéixer eixa aportació al producte turístic de sol i platja, gastronomia i cultura d'un torneig pel qual han passat figures de la talla d'Iker Casillas, Dani Alves, Andriy Shevchenko, David Albelda, Isco Alarcón, Raúl González, José Luis Gayá o l'última perla de la pedrera del València CF, Ferrán Torres.

Una àmplia nòmina de més de 3.000 futbolistes que, en paraules d'Eliseu Gómez, ànima máter del torneig, naix de la “convivència entre joves” i que persegueix “l'honradesa en l'esport i els valors humans”. El president del Cotif va aprofitar l'acte en Fitur per a anunciar algunes de les seleccions confirmades per a l'edició d'enguany, entre les que es troben les de l'Argentina, Rússia i Mèxic en homes i l'Argentina, l'Índia, el Perú i el Marroc en dones.