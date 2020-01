Dimite Rafael Tabarés, secretario autonómico de Universidades, siete meses después de su nombramiento

Tabares ha explicado los motivos de su decisión a Valencia Plaza y ha admitido que la situación en este departamento no era buena. Según su versión, recogida en este medio: "Si es por el corazón nunca me hubiera ido, pero creo fundamental en cualquier liderazgo primar los intereses de los ciudadanos y la lealtad a los proyectos políticos que los representan. Por ello, acepté la petición para el cargo del presidente, Ximo Puig, y lo considero un privilegio que he vivido con pasión y vehemencia".

"He conocido a personas maravillosas y he trabajado muy a gusto con ellas, pero ha sido un tiempo por momentos doloroso y por eso me voy verdaderamente preocupado por el presente y el futuro del gobierno y del Botànic II", explica el secretario autonómico dimitido a Valencia Plaza.

Desde la Conselleria de Innovación, dirigida por Carolina Pascual, han confirmado la dimisión y han lamentado que un investigador y una persona "de tanta valía" como Tabarés haya decidido marcharse. Fuentes consultadas por Europa Press han señalado que la administración es "complicada" y puede resultar "difícil adaptarse a ella".

Catedrático de Psiquiatría de la Universitat de València, investigador principal en el Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Salud Mental (CIBERSAM) y Premio al Investigador de Referencia de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, Tabarés fue nombrado para el cargo en el pleno del Consell del 28 de junio de 2019.