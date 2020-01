Temporal.- Restricciones de agua en Girona y municipios cercanos por una avería

En una atención a los periodistas, ha explicado que las restricciones en el suministro de agua potable afectan a todas las personas abonadas a Aigües de Girona, Salt y Sarrià, y que, de momento, las reservas de agua solo se podrán usar entre las 20.30 y las 21.30 horas de este jueves, y las 7 y las 9 del viernes.

"Esperamos que no se tenga que llegar a esto, pero nosotros queremos informar con transparencia a la ciudadanía de que se ha producido esta avería. No sabemos si es importante o no", ha dicho Madrenas, y ha asegurado que se activa la restricción temporal y que informarán si hay novedades.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)