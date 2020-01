El posado más sexy de Jorge Javier Vázquez con el que calienta motores para 'Supervivientes'

Aunque ahora El tiempo de descuento ameniza las noches de los seguidores de los realities de Mediaset, este espacio no es más que el entremés antes del plato fuerte: Supervivientes. Jorge Javier Vázquez, la cara más conocida de este programa, lo sabe; y, por ello, cualquier oportunidad para promocionar su pronto regreso es buena. Incluso subir a sus redes sociales un posado muy sexy que, según apunta por el vestuario y la estética, será la imagen corporativa del presentador para esta nueva edición.

Con una camisa sin mangas, luciendo cuerpazo –y bronceado–, colgantes de cuentas de coco y, de nuevo, con su color de pelo natural, el de Badalona ha demostrado que su estado de salud es inmejorable y que, por ello, está listo para afrontar una edición de Supervivientes que viene marcada por el fin, puede que definitivo, del titán Gran Hermano.

Entre los casi 2.000 comentarios que ha recibido en poco menos de un día, destacan los de numerosos celebrities y compañeros de programa. Natalia Verbeke ("Pero, pero, pero pero…"); Loles León ("¡Qué cambio!"); María Patiño ("Fuego es lo que siento"); Rafa Mora ("¡Qué fenómeno eres!") o Bibiana Fernández ("Como Los Chichos: ni más ni menos") han sido algunos de los que no han podido resistirse al posado de Jorge Javier

Ante el éxito, otro posado

Visto el éxito de la primera fotografía que ha compartido en Instagram, Jorge Javier Vázquez no ha querido perder la oportunidad de volver a enseñar cuerpazo. Así, ha subido un par más –una a color y otra en blanco y negro–, acompañándolas esta vez de un mensaje (aún) más sugerente: "Cuando el diablo no tiene qué hacer, mata moscas con el rabo".

Por el momento, esta última publicación –que apenas lleva unas horas subida a las redes– ya cuenta con cerca de 7.000 'me gusta' y casi 300 comentarios, entre los que abundan los piropos y las palabras de superación. Y es que no hay que olvidar que el presentador no siempre ha estado tan en forma como ahora, que sigue una dieta estricta y practica ejercicio para mantenerse saludable.