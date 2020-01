Manel reflexiona a Castelló sobre la porositat de les fronteres entre el ben i el mal amb 'Per la bona gent'

Electrònica, rap i tradició per a anticipar el seu cinqué disc, el primer autoeditat amb el seu segell, Ceràmiques Guzmán, i el segon produït amb el novaiorqués Jake Aron, segons ha informat el Consell en un comunicat.

Amb cada nou disc, els de Manel es confirmen com a "verdaders adeptes de l'experiment, el joc i l'atreviment" i acaben desdibuixant idees sobre què és una cançó de Manel. Però, a més, en 'Per la bona gent' hi ha injeccions d'electrònica, repunts llatins, molta diversitat de ritmes i imaginació en els arranjaments.

Cada cançó és un món en si mateix a pesar que existeixen dues idees, una de producció i una altra més narrativa que recorren l'àlbum. D'una banda hi ha múltiples exercicis d'apropiació i contextualització d'obra aliena, a vegades de manera literal, però més freqüent amb 'samplers' sorprenents que van més enllà del rescat d''Alenar' de Mª de Mar Bonet, en el single 'Per la bona gent'.