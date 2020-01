PP municipal pide suprimir limitación establecida para ampliar plantilla de bomberos o equiparar a Policía Local

En la moción, presentada por la portavoz municipal del grupo 'popular', Elisa Pérez de Siles, y el concejal Jacobo Florido, recuerdan que tanto en los servicios de Policía como de Bomberos, el Ayuntamiento de Málaga agota el máximo legal permitido en cuanto a la tasa de reposición, "es decir, incorpora a sus plantillas todas las plazas que la ley le permite y puede hacerlo porque cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria".

Además, han recordado que "esa tasa de reposición es del 100 por ciento en el caso de los bomberos y alcanza el 115 por ciento en el caso de la Policía, lo que posibilita al segundo de estos cuerpos un incremento real de la plantilla y hace posible ir más allá de la reposición de efectivos nuevos sólo cuando hay jubilaciones y en la misma proporción que éstas".

Así, han incidido en que "la respuesta a por qué el Ayuntamiento de Málaga no incrementa las plazas de bomberos" es "sencilla: no puede hacerlo ya que la Ley de Presupuestos en vigor impide no solo a Málaga sino a todos los ayuntamientos incrementar la plantilla, con la única excepción de la Policía Local y solo les faculta para ir cubriendo las plazas que se van quedando libres a medida que se producen jubilaciones".

Han señalado que el establecimiento de esa tasa de reposición en el 100 por ciento "fue, sin entrar en casos concretos, una medida necesaria en el momento en el que se concibió" pero "la situación, en cambio, es ahora bien diferente y lo que podía entenderse como necesario entonces, puede verse ya como algo susceptible de ser modificado".

A juicio del PP en el Ayuntamiento, "es preciso incrementar la plantilla de bomberos de modo que, al menos, se equipare en este sentido la tasa de reposición de los bomberos a la que tiene la policía local y se permita ese incremento del 15 por ciento que haga posible ir ampliando y rejuveneciendo una plantilla que, por el trabajo que desempeña, necesita seguir creciendo".

"Esta equiparación entre ambas tasas de reposición parece justa porque ya se aplica para bomberos y policías en otros aspectos: el personal de ambos cuerpos es considerad igualmente profesión de riesgo y también están asimilados en otros derechos como el de la jubilación anticipada a los 60 años", han recordado

Al respecto, han añadido que el incremento de la tasa de reposición permitiría a este y otros ayuntamientos incrementar la plantilla de sus servicios de extinción de incendios y, en el caso concreto de Málaga, "se sumaría a otras medidas que hemos llevado a cabo en los últimos meses a raíz de las peticiones realizadas por los bomberos de la ciudad y en el ánimo de pasar página a una situación de conflicto que permanece latente".

Así, han precisado que, recientemente el Ayuntamiento ha elaborado el reglamento solicitado por los bomberos y ha aprobado las plazas para hacer posible la reclasificación de bomberos de forma que 275 de ellos pasen de la categoría C2 a la C1, y lo mismo ocurra con 31 cabos.

Se trata, han agregado, de una reclasificación aprobada en pleno el pasado mes y sin los votos a favor del Partido Socialista y Adelante, algo, según el PP, "llamativo teniendo en cuenta que solo votaron a favor de las plantillas de dos organismos municipales para 2020 y ninguna de ellas era la de bomberos, que incluía la mencionada reclasificación que en tantas ocasiones nos han demandado desde la oposición".

Por ello, el PP en el Consistorio espera que todos los grupos apoyen la petición para elevarla al Gobierno central y dar "de este modo un paso más que beneficiará al cuerpo de bomberos de la ciudad".