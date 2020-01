Temporal.- Fulgencio assegura que el Govern central posarà tots els mitjans per a recuperar les platges

20M EP

El delegat del Govern d'Espanya a la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, ha llançat un missatge de tranquil·litat als ajuntaments valencians i al sector turístic després dels danys del temporal dels últims dies, garantint "el compromís del Govern per a la ràpida recuperació de les zones greument afectades per 'Glòria'", com les platges.