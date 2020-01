Temporal.- Bonig critica que Pedro Sánchez visite Catalunya i Balears però no la Comunitat Valenciana

Així ho ha indicat la líder 'popular' en una roda de premsa en la qual ha apuntat: "Està sobrevolant Catalunya i Balears, que em pareix bé, és la seua obligació i és el president, però no vé a la Comunitat Valenciana. Va estar en la DANA en el Baix Segura però tampoc va baixar a peu de carrer, va estar en una visita fugaç".

Ha contrastat aquesta actitud amb la del president del PP, Pablo Casado, que "ha estat fins a en tres ocasions, no solament en les èpoques bones a la Comunitat, sinó al costat de la gent" a Ontinyent i el Baix Segura, "veient els efectes (de la DANA de setembre) i tacant-se els peus de fang, que és el que li correspon a un polític".

En tot cas, Bonig ha manifestat que espera que Sánchez visite la regió i, "sobretot, que duga a terme les iniciatives necessàries" per a pal·liar els danys que ha deixat 'Glòria', on "comptarà amb el suport del PP".

La presidenta del PPCV ha anunciat després d'una reunió amb representants en Corts, Congrés i Senat que el PP presentarà una proposició no de llei en el parlament valencià, que es transformarà també en mocions que es registraran en els municipis, en la qual es requerixen ajudes per a atallar els efectes de l'últim temporal.

En concret, Bonig ha apuntat a la necessitat d'ajudes "immediates" per a reparar els danys en platges i passejos marítims perquè "la Setmana Santa està molt a la vora i les platges han d'estar en perfecte estat".

Ha explicat que hi ha àrees de competència estatal, però també les cal són responsabilitat de la Generalitat, com la xarxa viària, clavegueram o el suport econòmic a els qui "ho han perdut tot". "Està molt bé reclamar a l'Estat, però també cal assumir responsabilitats", ha subratllat, al mateix temps que ha criticat que no es constituïra el CECOPI com a centre de coordinació, encara que sí hi ha hagut "molta foto de consellers".

Bonig ha demanat que s'actue amb rapidesa i ha posat com a exemple la resposta que va donar l'aleshores Govern central del PP al temporal de gener del 2017 a la Comunitat, que va afectar especialment la costa castellonenca. Segons ha dit, el 24 de gener d'eixe any l'aleshores ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va visitar les poblacions afectades -"ara a Ábalos no li he vist", ha puntualitzat- i el 27 el Consell de Ministres va declarar zona catastròfica el litoral de Castelló.

En els 15 dies següents, ha prosseguit, "es van contractar les obres d'emergència per a posar el litoral en marxa i en Setmana Santa les platges estaven en perfecte estat". "És important que açò se sàpia, espere que s'actue amb la mateixa celeritat que el Govern del PP", ha afegit Bonig.

A més, ha remarcat que hi ha municipis que s'han vist afectats per 'Glòria' i també ho van estar per la DANA, i ha reclamat que les ajudes de la Generalitat per als efectes d'aquest últim temporal siguen específiques i "no s'usen les de la DANA per a reparar danys d'ara".

"Estan molt bé els 'ximoanuncis', però fa dos anys una gelada va afectar el caqui de la Ribera i els agricultors no han rebut un euro", ha lamentat, per la qual cosa ha insistit a demanar a Pedro Sánchez i Ximo Puig "rapidesa, agilitat i que les ajudes arriben".