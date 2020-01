Mollà pide implicación del Gobierno para actuar ante los efectos del calentamiento global en el Mediterráneo

Así, ha resaltado que este es "un territorio altamente vulnerable a la situación de emergencia climática" y ha reclamado para esta autonomía fondos destinados a dicho fin y las infraestructuras adecuadas. "Necesitamos repensar, organizar muy bien, nuestro territorio pero también esa acción conjunta y decidida del ministerio", ha indicado preguntada por los efectos de la borrasca Gloria en la Comunitat Valenciana.

Mollà se ha pronunciado de este modo tras el acto en el que se ha conmemorado la declaración por parte de Naciones Unidas del regadío histórico de la huerta valenciana como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).

La consellera ha destacado que "en seis meses" esta autonomía ha sufrido "dos episodios catastróficos" -la Dana de septiembre y la borrasca Gloria ahora-, tanto para el sector agrícola como para el conjunto del territorio, que "se han llevado por delante cultivos, infraestructuras, litorales y elementos naturales importantes", además de "vidas humanas".

"Tenemos que hacer una reflexión potente. Necesitamos la implicación urgente y efectiva del ministerio. Tenemos que hacer un replanteamiento de cómo está afectando la emergencia climática a nuestro territorio", ha planteado la responsable autonómica, que ha señalado que "cuando los científicos dicen que el Mediterráneo es el epicentro del calentamiento global, quiere decir que su territorio es el que va a padecer más las consecuencias" de ese fenómeno.

Así, ha subrayado que "el Gobierno de España, el Ministerio de Transición Ecológica, debe decir algo sobre lo que piensa hacer para ayudarnos ante esta circunstancia, ante Gloria o ante la Dana de septiembre".

Mireia Mollà, que ha apuntado que no es capaz de decir cuál de estos dos temporales "ha sido más grave, ha afirmado que "los dos forman parte de lo que estamos padeciendo los valencianos" por ser la Comunitat Valenciana "un territorio altamente vulnerable a la situación de emergencia climática".

La consellera ha insistido en que es "evidente" que el Mediterráneo y esta autonomía son el "epicentro del calentamiento global" y ha manifestado que "cuando el ministerio o Europa hablan de dotar de muchos fondos sobre todo a los territorios más vulnerables" para hacer frente a esa circunstancia, "se está diciendo que nosotros tenemos que recibir esos fondos".

Preguntado por si se ha hecho una estimación económica de los daños provocados por la borrasca Gloria en las tres provincias valencianas, la responsable autonómica ha señalado que todavía no aunque ha aseverado que hay daños importantes". Al respecto, ha explicado que se está haciendo el balance correspondiente por parte de los servicios territoriales dependientes de su departamento.

"Las organizaciones de agricultores están hablando de 24 millones de euros, sobre todo de hortalizas y cítricos. Los servicios territoriales desde ayer, igual que hicieron con la Dana, están haciendo la concreción. Tenemos daños importantes, también en medio natural y en infraestructuras de depuración. Todo eso se está contabilizando", ha expuesto.

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha agregado que hay también daños en caminos y ha resaltado que en el caso del "litoral es desastroso" el estado en el que ha quedado.

PONERSE LAS PILAS

Preguntada por las reivindicaciones de alcaldes de comarcas como los de las Riberas que reclaman infraestructuras para evitar inundaciones en núcleos urbanos y por si es momento de acometerlas o de replantearlas, Mollà ha comentado que está viendo "planes hasta, incluso, del año 2000 que dicen cuáles son las que se tienen que hacer no solo en el entorno de los ríos sino en el litoral" y ha dicho que se pregunta "en qué momento el Gobierno va a tomar nota de sus propios planes y compromisos concretos con las infraestructuras que se deben hacer".

"Creo que es el momento de que se ponga las pilas y tenga dotaciones presupuestarias concretas en los presupuestos que vendrán para esas infraestructuras", ha aseverado la consellera, que ha indicado que hay algunas "que se deben hacer" y que "no se pueden sustituir" y "otras que no se pueden estar planteando como si fuera lo que arreglara".

Mireia Mollà ha instado a "hacer una reflexión", a tener en cuenta que se han cometido "negligencias urbanísticas evidentes" y a asumir que "en algún momento de su historia se ha tenido una política territorial y urbanística inadecuada".

"No podemos estar ganando al mar constantemente lo que es suyo ni al río lo que es suyo. El agua reclama lo que es suyo y normalmente no pide permiso para par", ha expuesto, tras lo que ha considerado que se debe "acertar con las actuaciones que hacemos" porque "eso va ligado a nuestro entorno urbano, vidas y casas". Ha agregado que la actual política territorial y urbanística del Consell está encaminada a que "no se hagan las negligencias obvias que se han hecho en los últimos veinte años".

DAÑOS EN LAS DEPURADORAS

Preguntada por los daños en las depuradoras y por si alguna de ellas ha quedado fuera de servicio por el temporal, la consellera ha afirmado que no pero ha indicado que han sufrido algunas incidencias que requerirán "pequeñas actuaciones" en "muchas".

"Daría una lista enorme de muchas depuradoras. Son pequeñas actuaciones que se tienen que hacer, algunas simplemente para acceder y otras en las propias depuradoras. La lista es bastante extensa", ha resaltado, a la vez que ha apuntado que como se hizo en el caso de la Dana se llevarán a cabo las reparaciones y se agilizarán "las obras por parte de la Epsar" y ha resaltado que la depuradora de Pinedo funciona sin problema.