Padres de un centro de Sarria denuncian el estado del colegio por las obras y piden a la Xunta que reubiquen a sus hijos

Por este motivo, los progenitores han pedido a la Xunta de Galicia que "reubiquen" a sus hijos en otros centros mientras continúan los trabajos y las actuaciones en el colegio.

Así lo ha trasladado Javier Pico, que también ha avanzado que este viernes han convocado, a partir de las 08,30 horas, una manifestación en el municipio.

"Tenemos falta de información por parte de la consellería de Educación, y a día de hoy no existe un informe definitivo de cual es el estado real del centro. Lo único que nos dicen es que es seguro y no sabemos como dicen esto sí a día de hoy no hay un informe definitivo", ha criticado.

En este sentido, ha lamentado la actitud "opaca" de la Xunta y ha censurado que no se puede estar "en un centro público, con niños de seis años, rodeados de puntales, con puntas oxidadas y tablas en el suelo". "Nos parece peligroso para ellos y no solo eso, también irresponsable por parte de la Xunta y de la Consellería que se diga que nuestros niños reciban clases en este tipo de aulas", ha censurado.

Pico ha reiterado la necesidad de "reubicar a los pequeños en otros colegios" y que se haga un estudio "completo de cuales son las deficiencias, se reparen y se vuelva a traer a los niños al centro "cuando sea seguro".