Un cartell inspirat en la naturalesa anuncia la 55 Fira del Llibre de València

El disseny, que es presenta ara, és obra de la il·lustradora Elena Odriozola, qui, entre altres mèrits, ha sigut reconeguda amb el Premi Nacional d'Il·lustració el 2015.

"Sempre m'han atret els jardins, i per açò he volgut que el verd fora el protagonista de l'obra, un protagonista que no es veu, però s'endevina. El cartell mostra una imatge dins de la pròpia imatge. El gos porta el llibre de la xiqueta, que curiosament té un conill en la portada, perquè si podia, ho perseguiria, com és l'instint natural d'un gos. Eixa és la meua interpretació, però allò que importa és que cada persona faça la seua pròpia lectura", afirma Elena Odriozola sobre la seua obra.

Elena Odriozola (Sant Sebastià, 1967) va estudiar Art i Decoració i va treballar en una agència de publicitat durant huit anys, fins que el 1997 va començar a treballar com a il·lustradora. Des d'aleshores ha il·lustrat més de 100 llibres, publicats per editorials a Espanya, França, el Regne Unit, Mèxic i Taiwan, així com en nombrosos idiomes.