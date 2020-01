Cortes y ONCE inician la "cuenta atrás" para la Cumbre de la Ceguera con un acto que apoyará a tres entidades de CyL

Este acto además permitirá apoyar a tres entidades de Castilla y León que recibirán, a partes iguales, 3.000 euros de la Obra Social La Caixa, para lo que diferentes personalidades de la política y la sociedad arrancarán cada día una página de este calendario. En concreto, las entidades que se verán beneficiadas serán la Asociación de Personas Sordociegas de España en Castilla y León (Asocide), la Asociación Castellano Leonesa de Afectados de Retinosis Pigmentaria (Aclarp) y la de Usuarios de Perros Guía.

El presidente de las Cortes, Luis Fuentes, ha iniciado la cuenta atrás para esta cita, el World Blindness Summit Madrid 2020, que reunirá a más de 1.500 personas ciegas llegadas de 190 países en un acto en el que ha estado acompañado, entre otros por el delegado territorial de la ONCE, Ismael Pérez.

En este marco, Fuentes, quien ha recordado que pretende que las Cortes sean la "casa de todos" y sobre todo de los colectivos más vulnerables, ha explicado que el "pequeño gesto" que se hace espera que tenga "enorme repercusión" y se ha erigido en portavoz de la sociedad civil para agradecer el esfuerzo, ilusión y trabajo de las entidades que luchan por las personas con discapacidad.

En esta línea, ha destacado la importancia de la Cumbre que se celebrará en junio en Madrid, que supondrá un intercambio de experiencias para mejorar la vida de unos 285 millones de ciegos que viven en todo el mundo. Por ello, ha destacado el simbolismo que tiene arrancar la hoja del calendario con la cuenta atrás para este encuentro, para el que quedan 148 días, un gesto que harán diversas personalidades.

Fuentes ha explicado que esta acción "significa mucho" porque cada vez que se desprenda una hoja, la Obra Social La Caixa realizará una donación a las tres entidades citadas que trabajan con las personas con discapacidad visual.

INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN

Ismael Pérez ha señalado que, además de poner de manifiesto la importancia de la Cumbre, con este tipo de acción se trata de "abrir" un ámbito de reflexión a través de estas tres entidades que, si bien no pertenecen a la ONCE, casi forman parte de ella porque sus asociados son también de la organización.

Así, ha añadido que se trata no sólo de que se beneficien de la aportación económica de la Obra Social La Caixa sino también que se intente contar lo que hacen y animar a otras personas a que se sumen a ellos para dar solución a los problemas en los que trabajan.

En cuanto al destino de las ayudas, Pérez ha explicado que si bien pueden destinarse a otras actividades, la Asociación de Usuarios de Perros Guía, que es reciente y fruto de la ley aprobada al respecto en las Cortes, se dedicará a poner en marcha su estructura y empezar a contar el discurso de que es necesario que se cumpla la ley.

A este respecto, ha relatado cómo había leído una noticia en la que tres peregrinos en el Camino de Santiago a su paso por León habían tenido problemas para pernoctar porque no se admitían perros y se llamó a la Guardia Civil y se solucionó, ya que eran perros guía.

Por otro lado, ha apuntado que Asocide trabajará en un programa que es una importante actividad para los sordociegos, que se encuentran "a caballo" entre las asociaciones dedicadas a las personas ciegas y las que lo hacen con sordos, que consiste en una labor de interpretar el mundo para estas personas, una labor "costosa" y que impulsan.

Finalmente, ha explicado que Aclarp tratará de fomentar la investigación y remover conciencias en el ámbito social y político para el apoyo a esa labor investigadora para las enfermedades de la retina, que es a lo que se dedican.

Por su parte, el director de Instituciones de la Dirección Territorial de CaixaBank en Castilla y León y Asturias, Alberto Navarro, ha destacado la importancia de poner el "foco" en estas personas y entidades y ha añadido que la colaboración se enmarca dentro de la Obra Social "descentralizada", "de cercanía", que busca ayudar a entidades que trabajan para cubrir las necesidades en el entorno más cercano.

CUMBRE MUNDIAL

Ismael Pérez ha puesto de manifiesto la importancia de la Cumbre Mundial, que reunirá a 1.500 personas, y ha asegurado que se tratará de que sea útil y se reflexione cómo hacer las cosas, con expertos.

Además, ha hecho hincapié en que en este marco habrá una conferencia sobre educación para personas ciegas y una de las mayores exposiciones internacionales de tecnología adaptada a personas ciegas, TifloInnova.

Asimismo, ha destacado que el 21 de junio se realizará un recorrido reivindicativo bajo el lema 'La Ilusión en Marcha', con personas de todas las comunidades para recordar la reivindicación de los ciegos del mundo de que quieren lograr la completa autonomía e inclusión social y así "despertar conciencias".

Pérez ha agregado que en el mundo hay en torno a 285 millones de personas ciegas en el mundo, de las que se calcula que más de la mitad podrían no ser ciegas y simplemente lo son porque "son pobres" y no han tenido acceso a recursos para evitarlo. Por ello, ha llamado a reflexionar sobre la necesidad de ayudar fuera del país, algo que la ONCE tratará de hacer mediante la cooperación internacional e institucional.