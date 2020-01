Alejandro Suárez (IU) niega que exista un conflicto político en la formación y dice que "no habrá lío en la asamblea"

En declaraciones a los medios Suárez ha manifestado que la asamblea se celebrará tal y como estaba previsto el 31 de enero y 1 de febrero en el Centro de Pumarín Sur, en Gijón, en la que se aplicarán los estatutos en vigor en la dirección autonómica.

"No habrá ningún lío" ha asegurado Suárez, que ha manifestado que hay un plazo de dos años para armonizar los estatutos autonómicos con los federales, pero "no hay ninguna ruptura con IU federal".

El máximo responsable de la organización explicó que en estos momentos no era la dirección general quien se había pronunciado sobre el proceso asambleario Asturias, si no la Comisión de garantías federal, en una resolución en la que además, no se interfiere en las fechas de celebración acordadas por la coordinadora de IU de Asturias.