C-LM y Canarias, primeras comunidades autónomas que iniciarán el camino para intercambiar historiales médicos

Así lo ha avanzado en Guadalajara el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha apuntado que el próximo mes de marzo se trasladará al archipiélago canario y se reunirá con su presidente, Ángel Víctor Torres, para tratar este asunto.

El jefe del Ejecutivo ha explicado de manera práctica que esto permitirá que si mañana alguien de Tenerife enferma en Guadalajara, no haya que estar solicitando la información médica, y ha señalado que es algo que "le llena de orgullo" y que espera que termine generalizándose en toda España.

"No me cabe en la cabeza que alguien quiera poner una frontera independentista ni otra cosa para no cuidar su gente cuando sale fuera", ha apostillado el titular del Ejecutivo castellanomanchego, que se ha mostrado esperanzado de que pronto se extienda a todo el país porque cree que también es "una forma de hacer patriotismo en positivo".