Cientos de jubilados gallegos protestan en las siete ciudades para exigir la derogación de la reforma de las pensiones

En Lugo, ante la sede de la Seguridad Social, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, ha señalado que unas pensiones "dignas" tendrían que ser de "1.200 euros", ya que deben "ser de igual cuantía que el Salario Mínimo Interprofesional, que de acuerdo a la Carta Social Europea es el 60 por ciento del salario medio".

En Galicia, más de la mitad de las pensiones son inferiores a 706,6 euros, lejos de la media española. Mientras, la pensión media de una mujer gallega es casi 300 inferior a la de un hombre.

La CIG pide, entre otras medidas, la fijación por ley de las pensiones mínimas iguales al SMI y con una revalorización anual igual que el IPC, como mínimo; así como una jubilación ordinaria a partir de los 65 años y voluntaria cuando se tengan 35 años cotizados (reales o por aplicación de coeficientes reductores).

PROTESTA EN SANTIAGO

En Santiago, alrededor de un centenar de pensionistas se han concentrado esta mañana de jueves en la Praza do Toural tras un cartel con el lema 'Mobilicémonos en defensa das nosas pensións'.

Los pensionistas han protestado con cánticos como: "Derogación da reforma das pensións", 'Non faltan cartos, sobran ladróns' y 'E a culpa de quen é, do PSOE e do PP'.

En declaraciones, el portavoz del colectivo de jubilados de Compostela de la CIG, Xosé María Torres, Xepe, ha defendido que para "haber unas pensiones dignas lo primero que tiene que haber son salarios dignos". "Por eso no es un tema únicamente de los jubilados", sino de "todos los trabajadores".

A este respecto, llama a mantener el sistema publico de pensiones y que "sea sostenible a medio y largo plazo". Pide que "se revarolicen, sobre todo, las pensiones más bajas", ya que "no llega con subir el IPC".

Y es que dice que están "relativamente contentos" con la subida del 0,9% de este año, como el IPC, pero "¿cuál es el problema? Pues que la pensiones más bajas subieron dos euros y medio, y eso no llega para nada".

¿JUBILACIÓN A LOS 67 AÑOS?

Sobre la posibilidad de que el nuevo Gobierno aumente la edad de jubilación dos años hasta los 67 años, el portavoz de los jubilados de Compostela de la CIG considera que "si hubiese salarios dignos, se mantendría el sistema con jubilaciones a los 65 años sin ningún problema", ya que "no es necesario que la gente trabaje hasta los 67 años".

"Lo que no es de recibo es que sectores como la banca esté jubilando a la gente con 50 años, los manden al paro, y que la Seguridad Social tenga que pagar el paro y que haya prejubilaciones encubiertas", lamenta.