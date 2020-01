Navarra Suma acusa al Gobierno de falta de transparencia por no informar del contenido de su acuerdo con EH Bildu

Esparza ha afirmado, en declaraciones a los medios, que "este es el Gobierno de la mentira y del oscurantismo" y ha preguntado "qué problema hay si se ha llegado a un acuerdo en explicar públicamente en qué consiste ese acuerdo". "¿O tienen algún problema?", ha señalado, para añadir que "ni siquiera hablamos de aquello que habrán pactado y que no estará escrito en ese acuerdo". A este respecto, ha afirmado que no tiene duda de que habrá un "segundo acuerdo".

Ha criticado que "es un Presupuesto pactado con aquellos con los que nunca, nunca, nunca iban a pactar nada". "Con EH Bildu el PSN no iba a pactar, nunca jamás, ni por acción ni por omisión", ha dicho, para indicar que el PSN "dijo que a EH Bildu le faltaba un largo trecho por recorrer desde el punto de vista de la calidad democrática". "Y ahora pactan los Presupuestos de Navarra con EH Bildu, una fuerza política que sigue sin condenar los asesinatos de ETA", ha manifestado.

Esparza ha opinado que este Presupuesto "lo podían haber presentado Uxue Barkos -Geroa Bai- y Adolfo Araiz -EH Bildu- de la mano" y "seguramente hubieran sido más honrados, hubieran ido de cara y los acuerdos a los que hubieran llegado estarían blanco sobre negro en poder de los medios de comunicación". "Aquí manda el nacionalismo vasco, decide el independentismo vasco y preside el socialismo, les vale con los sillones", ha censurado.

Sobre la modificación del techo de gasto, el portavoz de Navarra Suma ha criticado que se les dijo dos veces desde el Ejecutivo que "no se podía modificar". "Nos lo dijo la consejera y ahora sí se puede; es una modificación política, no técnica", ha señalado, para indicar que la consejera debiera ser "más rigurosa" y "no mentir".

Esparza ha insistido en que le "preocupa", más que lo escrito en ese acuerdo, "lo que no está escrito". "Estoy seguro que no está escrito que han pactado el acercamiento de los presos de ETA", ha dicho, para señalar que "hemos oído al PSN este lunes decir que le parece bien el acercamiento de los presos de ETA y le parece bien como trueque político, como cambio de cromos". "Me parece miserable", ha aseverado el portavoz de Navarra Suma.

A su juicio, "¿esto es comprar el relato de como habla el mundo de Herri Batasuna? sí". "Quieren trasladar el mensaje de que aquí había un conflicto, de que había víctimas de un lado y de otro y ¿eso se lo compra el Partido Socialista?", ha dicho, para indicar que "aquí ha habido unas personas asesinadas por defender la libertad y la democracia y otros que eran unos asesinos". "No vamos a permitir que se cambie el relato", ha manifestado, para criticar que el PSN hable de "avanzar en la normalización de EH Bildu".

Según ha dicho, "será EH Bildu quien tenga que avanzar, quien tenga que pedir perdón de una vez, quien diga que aquí no se homenajea a un asesino cuando salga de la cárcel".

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que "no hay opacidad, simplemente es cuestión de tiempos" que se conozca el contenido del acuerdo con EH Bildu. "Será el Gobierno de Navarra, que es quien ha llegado al acuerdo, quien tenga que decir, y creo que en breve lo dirá, cuáles han sido esas medidas que mejoran los Presupuestos de Navarra. La política tiene sus tiempos, los tiempos los marcan el Gobierno y el partido con el que se ha llegado al acuerdo", ha indicado.

Así, ha insistido en que no es una cuestión "de ocultar, es simplemente medir los tiempos, el 27 de febrero se van a votar los Presupuestos, tranquilidad, ahora se abre un periodo de enmiendas parlamentarias que lo que pretenden es mejorar la cobertura de esos Presupuestos, incidir en cuestiones como la despoblación, atender a las necesidades de los pueblos".

Tras ello, ha pedido que "no se preocupe nadie, que la ciudadanía tendrá los datos, los acuerdos, sin ninguna duda, en breve, que se va a contar, no hay ningún problema".

Alzórriz ha dicho que le gustan "todos los puntos" que recoge el acuerdo porque "inciden en las mejoras sociales, educativas, en infraestructuras deportivas y sanitarias".

El portavoz del PSN ha afirmado, además, en referencia a Navarra Suma, que "nuevamente hemos visto a un partido político que no es propositivo, que dice que tiende la mano, pero con la otra mano presenta una enmienda a la totalidad". "Cuando alguien no propone nada y está en la coordinadora del no, para no favorecer un Gobierno de Navarra que además entiende que es ilegitimo, la ciudadanía navarra puede ver las dos comparativas, quién quiere construir y quien está permanentemente en el bloqueo", ha dicho.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha manifestado que la coalición "claro" que comparte el preacuerdo alcanzado entre el Gobierno de Navarra y EH Bildu para la aprobación de los Presupuestos y ha señalado que se hará público cuando "terminemos de consensuar algunas cuestiones".

Barkos ha comentado que el preacuerdo será comunicado "en tiempo y forma como corresponde a las partes y por parte de los grupos parlamentarios" cuando "establezcamos esos acuerdos que han de tener también encuentro en la parte de tramitación de las cuentas" con la presentación de enmiendas parciales.

Ha señalado que "las negociaciones del Gobierno con EH Bildu, en las que Geroa Bai lógicamente ha tomado parte también, eran negociaciones del Gobierno" y ha indicado que el no hacer público aún el contenido del preacuerdo "no es una falta de transparencia, es una cuestión de tiempos y momentos".

"Cuando hablamos de preacuerdo estamos hablando de que quedan ámbitos y elementos por acordar, nadie está diciendo que sea un acuerdo que se va a ocultar al conjunto de la ciudadanía, entre otras cosas, porque quedará bien acreditado en lo que son las propias cuentas", ha aseverado.

Por su parte, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que "es un pacto que se va a hacer público enseguida y no quisiera adelantarme a la presentación del mismo". Sí ha señalado que el acuerdo contiene 12 puntos y ha considerado que él "no es la persona adecuada para describirlo aquí, es más adecuado que lo describan miembros del Gobierno o de EH Bildu".

Según ha dicho, "el pacto con EH Bildu se centra en cuestiones sociales y económicas que vienen a atajar la precariedad, cuestiones que nosotros mismos llevábamos en nuestro programa y que de alguna manera hacen más social el acuerdo programático al que Podemos llegó con PSN, Geroa Bai, e Izquierda-Ezkerra".