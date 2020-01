Jorge Cadaval recuerda entre lágrimas el 'caso Arny', su peor momento: "Llegué a recibir cartas con amenazas de muerte"

Los Morancos han sido los últimos famosos en sumarse a la aventura de Jesús Calleja en Planeta Calleja.

En el programa, emitido este miércoles en Cuatro, el dúo de cómicos se abrió en canal y recordó los mejores y peores momentos que han vivido tanto en su carrera como en el plano más personal. que ha emitido esta noche Cuatro. Por ejemplo, Jorge Cadaval quiso hablar de su homosexualidad y recordó la polémica del 'caso Arny', un episodio que supuso -y aún hoy lo es- el peor momento de su vida.

"Te voy a preguntar por el caso Arny. Para quien no lo sepa, había un bar de gays donde había chaperos, que son como prostitutas en chino. Había uno muy joven, con 16 años, que denunció y se inventó una historia que luego reconoció”, explicó a la audiencia Jesús Calleja ante la presencia del cómico.

"Lo viví fatal porque llegué a recibir cartas con amenazas de muerte y me decían que sabían a la hora que mis sobrinos salían del colegio. Lo pasé peor por los míos que por mí, porque yo no quería que ellos sufrieran. Cuando pasó todo esto hacía siete meses que mi padre había muerto y me alivió que no tuviese que vivir todo esto. Mi madre sí lo vivió pero siempre me miró con una mirada de cariño, de complicidad entre los dos", relató Jorge, con lágrimas en los ojos.

una pesadilla que, contó, "duró dos años", aunque reconoce que nos e quedó ahí, ya que todavía hay quien le llama "pederasta". "Fue exposición pública de la que saqué varios amigos maravillosos que hoy están cerca de mí y mis hermanos estuvieron conmigo a todo lo que da. Salí muy reforzado con lo que tenía cerca de mí. Muchas cosas nos dieron de baja, nos quitaron contratos. Mi hermano César me dijo: '¿tú cómo estás?, porque yo estoy bien'. Eso es lo que a mí me interesa. Mi hermano César es un tío de la cabeza a los pies, yo le adoro, ahí no parto peras con nadie", contó emocionado el cómico.

Además, los Morancos recordaron emocionados la muerte de sus dos hermanos, uno de ellos, Carlos, "de un ataque al corazón" en 2017. "Cuando lo de Diego, incluso trabajamos el día siguiente. Decía nuestro padre que las penas no hay que trabajarlas. Los demás no tienen por qué aguantar penas", contaron.