El PSOE advierte que la aplicación del veto parental "limita y censura la formación para la salud"

Peñalver ha explicado que la prevención y la promoción de la salud de los menores y jóvenes son una "responsabilidad" de la administración pública. "No podemos dejar que medidas ideológicas, no aplicadas hasta ahora, jueguen con el derecho a la salud, y no queremos ser la única Región española en la que la ausencia de un papel innecesario, pueda limitar la formación en salud de un solo niño o niña", ha señalado.

"No podemos dejar que una medida que no tiene ningún fundamento, que no es necesaria y que responde a una imposición caprichosa de Vox, pueda impedir que algún niño o niña reciba la formación que la propia Consejería de Salud tiene programada, con criterios científicos y que ha sido aprobada en el Consejo Escolar", ha indicado.

El diputado socialista ha señalado que el derecho de los menores a recibir formación impartida por profesionales del propio Servicio Murciano de Salud está por encima de la negativa de algún padre o madre o de la necesidad de un papel que la autorice, que simplemente puede haberse olvidado.

Además, ha asegurado que la prevención de las drogodependencias, de la violencia de género, primeros auxilios, la educación afectivo sexual, las vacunas, la alimentación adecuada o los estilos de vida saludables, son contenidos necesarios en la formación de los escolares. "Y con más razón en una región en la que somos líderes en obesidad infantil y en la que han aumentado las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados en menores de edad".

"En el PSRM vamos a seguir denunciando esta medida represora de derechos fundamentales hasta que el Gobierno Regional de coalición deje de seguir los mandatos de Vox, sobre todo, en la imposición de medidas absurdas e innecesarias, que están generando problemas en la comunidad escolar y que pueden tener consecuencias también en la salud de nuestros hijos e hijas", ha concluido.