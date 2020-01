Els barris es posen en forma amb esport per a tots els públics

Les places més emblemàtiques dels barris de València es convertiran, a partir d'aquest dissabte, en un aparador en el qual contemplar les diverses modalitats que ofereixen tant la Fundació Esportiva Municipal (FDM) com els clubs esportius.

L'organisme municipal farà aquest 25 de gener, en la plaça de Patraix, la primera parada del seu nou programa esportiu Esports als Barris. Es tracta d'un projecte que s'estrena aquest any 2020 amb la finalitat de promocionar l'esport i donar a conéixer a la població, en els mateixos carrers i places dels diferents barris, l'oferta d'activitats esportives que es desenvolupen a la ciutat, tant les organitzades per la pròpia FDM com per clubs esportius i instal·lacions.

Esports als Barris se celebrarà el dia d'abans de cada carrera del Circuit de Carreres Populars de València, que compta amb deu proves al llarg de tot l'any, i ho farà generalment en la plaça principal del barri on es vaja a celebrar la carrera, expliquen des de la FDM.

L'activitat consistirà en el muntatge d'una zona esportiva constituïda per estands i espais esportius a l'aire lliure en diferents places o parcs de deu barris de la ciutat. El programa es desenvoluparà els dissabtes al matí de 10.00 a 13.00 hores.

"Iniciem aquesta activitat amb l'objectiu de portar a la pràctica les diferents disciplines esportives que ofereix tant la FDM i com els clubs esportius i tota la seua oferta. Acostarem a les places dels nostres barris tot l'esport que es pot practicar a València", afirma la regidora d'Esports, Pilar Bernabé.

Les activitats estan dirigides a tota la població, i es persegueix, entre altres coses, facilitar una actuació coordinada de tots els agents esportius locals que actuen en el barri, des de la pròpia FDM fins als clubs i associacions esportives passant per federacions esportives, centres educatius, centres i instal·lacions esportives públiques i privades o centres municipals de jubilats.

A més, la iniciativa pretén donar a conéixer l'oferta d'activitats esportives organitzades a la ciutat i en particular les del barri, possibilitar la integració del veïnat a través de les diferents activitats esportives, facilitar la participació de persones amb diversitat funcional i fomentar la pràctica esportiva en família.

En concret, hi haurà una zona per a menors de 5 anys en la qual s'organitzaran activitats enfocades a millorar la psicomotricitat i l'activitat física de base. D'altra banda, s'instal·larà una zona multiesport en la qual es podrà patinar, gaudir de jocs amb bicicleta i en la qual tindran protagonisme els jocs tradicionals. S'instal·larà també un escenari on tindran lloc classes dirigides de pilates, zumba i aeròbic musical.

Finalment, s'habilitarà una zona destinada als escacs amb monitors, així com un espai de promoció de clubs, federacions, associacions i centres esportius i una àrea de contacontes facilitada per El Corte Inglés.

El calendari

Patraix 25/01

Camins al Grau 22/02

Poblats Marítims 28/03

Campanar 25/04

Quatre Carreres 23/05

Quatre Carreres 13/06

Jesús 19/09

Benimaclet 03/10

Campanar 31/10

Ciutat Vella 21/11