Madrid no legalizó la obra de Rocío Monasterio para Arturo Valls porque se presentó un visado antiguo

El local que supuestamente Rocío Monasterio reformó como vivienda para Arturo Valls sin tener licencia se intentó legalizar hasta en tres ocasiones, en 2005, 2011 y 2016, y en esta última, el Ayuntamiento de Madrid detectó que se presentaba un visado antiguo, de 2005, y por tanto no lo aceptó.

El Consistorio de la capital, entonces gobernado por Ahora Madrid, hizo en enero de 2017 un requerimiento de información para que se actualizase el visado del Colegio de Aparejadores fechado a 3 de junio de 2005, pero no se recibió más documentación y por lo tanto no concedió licencia alguna para reformar el citado local, en el número 7 de la calle Rodas.

Así lo detalló este miércoles el delegado de Desarrollo Urbano de la capital, Mariano Fuentes, durante una comparecencia en comisión municipal a petición de Más Madrid en la que explicó la actuación del consistorio ante las actividades, supuestamente irregulares, de la actual presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio.

"Los servicios técnicos sí detectaron que el proyecto estaba invalidado de inicio y por tanto ni siquiera fue revisado", afirmó el edil de Ciudadanos, agregando que "no hay más chicle que estirar por el Ayuntamiento".

"Aprovechaban la ineficacia de la administración"

Además, habló de un modus operandi donde los titulares y sus técnicos "aprovechaban la ineficacia de la administración pública para realizar actuaciones no amparadas por una licencia urbanística".

Al no haber generado derechos a terceros, puesto que no se concedió permiso alguno, el edil de Ciudadanos defendió que el Ayuntamiento no puede ser acusado de hacer o no hacer nada.

Consideró asimismo que el único que ha cumplido con la legalidad fue él mismo al ordenar el precinto de su vivienda por no tener licencia de primera ocupación.

El edil de Ciudadanos acusó a Ahora Madrid de no hacer nada durante su mandato, cuando en 2016 "Rocío Monasterio campaba a sus anchas" por las oficinas municipales, cuando se tramitó el expediente del loft de Arturo Valls con un supuesto visado copiado y también estaba "rodando" el expediente de la vivienda de ambos dirigentes, que Fuentes no ha clausurado mientras tramitan una nueva licencia.

Cambio en la normativa municipal

El delegado anunció que cambiará la normativa municipal para unir en una única ordenanza la concesión de licencias residenciales y de actividad económica y evitar así que se hagan obras sin licencia aprovechándose del "colapso" y los "vacíos" de la administración.

Más Madrid ha pedido que el Gobierno de PP y Ciudadanos no eche "balones fuera" y actúe contra Monasterio y para ello ha registrado un escrito en el que instan a que la asesoría jurídica municipal analice la información que han trasladado también a la Fiscalía y decida si acudir a un juzgado por presuntos delitos de estafa y falsedad documental.

Este grupo municipal argumenta que hubo un presunto delito de estafa no solo hacia los clientes sino también hacia la administración.