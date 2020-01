Pablo Motos le reconoce a Ana Pastor que sigue calculando en pesetas: "Soy un romántico"

Ana Pastor fue la protagonista este miércoles de El hormiguero, al que acudió para presentar la nueva temporada del programa ¿Dónde estabas entonces?, que se emite los martes en La Sexta.

En esta nueva entrega, la periodista repasa los sucesos más destacados de la década del 2.000, y uno de ellos fue el cambio de la peseta al euro, "que, por cierto, lo anunció la actual reina, Letizia Ortiz, ciudadana entonces", recordó Pastor.

"Eso nos lo vendieron como algo maravilloso sin la oportunidad de opinar", comentó Pablo Motos, que añadió: "De un día para otro un café valía 100 pesetas y al día siguiente, 166".

A lo que la presentadora contestó que "el famoso redondeo. Europa tiene cosas buenas, pero en el caso del euro, nos costó. ¿Tú eras de los que hacían el cálculo de una moneda a otra?". Y para sorpresa de Pastor, Motos afirmó que "en la actualidad sigo haciéndolo".

El presentador le explicó que "divido lo que tengo en el banco en euros y dinero. Cuando miro la cuenta lo veo en euros, que todavía no me entero muy bien, y luego me pregunto: ¿Cuánto es en dinero?".

Entonces Pastor señaló que "el dinero de verdad, para ti, a día de hoy 20 años después, es la peseta...". A lo que Motos contestó que "será que soy un romántico, un carca... llámalo como quieras. Si lo pasas a pesetas te va mejor la vida".

En la nueva temporada de 'Dónde estabas entonces', @_anapastor_ analiza los acontecimientos a partir del año 2.000

A continuación, rescataron imágenes de ¿Dónde estabas entonces? donde se podía ver la confusión de los españoles en las semanas posteriores a la implantación de la moneda única.

Los espectadores de El hormiguero también pudieron ver a Letizia Ortiz, en sus labores de presentadora del Informativo de TVE, afirmando que "no va a perder absolutamente ningún céntimo, las cuentas son muy claras y muy sencillas. Recuerde, 1.000 pesetas equivalen a 6 euros". Y Pastor afirmó entre risas: "Te lo dice la reina...".

También recordaron que en esa época se aprobó la ley de matrimonio homosexual, "algo que nos hico ser mejor país y más decente", afirmó Pastor; a las víctimas del accidente del Yak-42, "quiero pensar que aprendieron y aprendimos de aquello", comentó la periodista; o los inicios de la invitada en el mundo del periodismo.