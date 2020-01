Jorge Javier Vázquez presume de físico con una fotografía en 'Sálvame': "Soy un tentador"

Jorge Javier Vázquez ha revolucionado este miércoles el plató de Sálvame al mostrar una fotografía donde aparecía posando, según han opinado sus compañeros, cual "tentador" de La isla de las tentaciones: "Es impresionante, en mi vida me he visto tan bien", ha opinado en presentador sobre su retrato.

El conductor del espacio de Mediaset ha interrumpido el polígrafo al que estaba siendo sometido el colaborador Gustavo González para aliviar la tensión que se respiraba en Sálvame Banana: "Sé que tengo que seguir con el polígrafo, pero dejaría esta imagen hasta las nueve", ha bromeado Vázquez.

El presentador ha explicado que le han sacado unas fotografías junto a Lara Álvarez para promocionar Supervivientes, que prepara el estreno de su nueva temporada en Telecinco. Así, ha asegurado que ha tenido que "pedir permiso a la cadena" para proyectar la imagen, ya que quería presumir de su aspecto.

'Sálvame' MEDIASET

En la fotografía, el presentador aparece vestido con una camisa desabrochada que dejaba ver su pecho: "Perdón, soy yo", ha advertido orgulloso, a lo que María Patiño ha contestado: "Estaba diciendo que te pareces a los de La isla de las tentaciones", lo que ha hecho reír al catalán: "Es que soy un tentador", ha subrayado.

"Me he puesto en una luz y he dicho: España tiene que verlo", ha contado el presentador a sus compañeros, quienes han opinado que la fotografía es "impresionante" y que en ella se distinguen, incluso, los abdominales.