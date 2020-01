"En Asturias tenemos mucho por lo que pelear y de lo que presumir", dice Trabanco en los Premios Industria 4.0

"En Asturias tenemos mucho por lo que pelear y de lo que presumir", ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación antes de recibir el premio, la directora de Marketing, Comunicación y Ventas del Grupo Trabanco, Yolanda Trabanco.

Esta ha incidido en que este galardón premia la actividad turística que desarrollan, con visitas 'in situ' al llagar, en la que se ve la huerta en la que tienen productos 'kilómetros cero', vinculados a su compromiso con la sostenibilidad y se acaba con un maridaje de todas sus sidras y productos derivados de esta y de la huerta.

Se trata, según ella, de que el visitante viva una experiencia "sidrocultural" asturiana completa desde que llega hasta que se va. Ha explicado, sobre este caso, que con las visitas llevan ocho años, dentro de la Ruta de la Sidra de Gijón promovida por el Ayuntamiento gijonés, y se complementa con una tienda 'online', en la que a los visitantes al llagar se les da un descuento, de forma que la experiencia pueda continuar en su casa.

Ha destacado, asimismo, como Grupo Trabanco ha ido evolucionando pero sin perder la esencia de lo que son, ya que usan métodos de elaboración ancestrales. Trabanco ha defendido la cultura sidrera del Principado frente a la de otras regiones. Es precisamente la defensa de esta cultura sidrera lo que les hizo abrir la casa como vía también para fidelizar al cliente.

En cuanto a la línea de negocio, están trabajando en abrirse a nuevos mercados. Trabanco ha señalado que en 2019 cerraron con un uno por ciento más que el año anterior en ventas, algo positivo, a su parecer, ya que las estimaciones más favorables eran acabar con las cifras iguales a 2018.

APUESTA POR LA INNOVACIÓN

Respecto al resto de premiados, el presidente de Industrias Lacteas Monteverde S.A, Enrique López, ha señalado que la apuesta por la innovación tecnológica tiene por objetivo mantener la competitividad.

Dentro de la innovación en la empresa, ha explicado que tienen información en tiempo real de toda la leche que recogen de los ganaderos, y también de los resultados de los análisis. Se sigue así toda la trazabilidad del producto desde el origen al punto de venta.

La empresa cuenta con 53 empleados, 37 en la planta de Grandas de Salime y el resto en administración y el almacén de Silvota, mientras que tiene presencia a nivel nacional en distintas zonas. Ha destacado, asimismo, que en 2019 han cerrado prácticamente con 1,8 millones de kilos de venta, los cuales, sumados a otros productos, rondan los 15 millones de euros de volumen de negocio.

En cuanto al galardón, ha resaltado que ha sido una sorpresa y una motivación muy grande, sobre todo para el equipo que está detrás implementando las propuestas. Sobre esta cuestión, ha indicado que si bien hay industria muy local, artesanal y especializada que puede convivir con un mercado ya digitalizado, cree que va a ser "cuestión de tiempo" que tengan que adaptar su negocio a las nuevas tecnologías. "No puedes llevar una lechería con la libretita y el bolígrafo", ha puesto de ejemplo, antes de incidir en que hace falta medios digitales.

Sobre la digitalización del sector, ha reconocido que hay algunos que no están preparados, ya que va todo "a una velocidad de vértigo", si bien ha opinado que ahora será más lenta. En todo caso, ha augurado que si no te rodeas de un equipo que sea capaz de desarrollar las ideas o de motivarles a hacerlas es "imposible". Eso sí, ha considerado que la gente joven está muy preparada para ello.

Por su parte, José Sáez, de Pellets Asturias, ha agradecido este premio, que supone un agradecimiento al esfuerzo inversor que están haciendo.

En este caso, ha apuntado que han introducido en la empresa la innovación "en todos los sentidos", tanto en la maquinaria forestal para trabajar de forma más ecológica, como inversiones en la planta para mejorar las condiciones de trabajo del personal o automatizar todo el sistema, por ejemplo.

El objetivo, según él, es seguir invirtiendo para seguir mejorando, a lo que ha recordado que tan solo llevan operando tres años y medio. Actualmente, tienen unos 14 trabajadores en la planta de Pellets, con la que generan energía.

Sobre 2019, se ha mostrado satisfecho con los resultados. En Asturias tienen tres empresas pero trabajan en otras regiones e incluso en Francia. En este sentido, ha llamado la atención sobre la importancia de la logística y las comunicaciones.

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

En el caso de Comercial Agropres S.L, José Manuel Pérez, ha indicado que han incorporado la agricultura de precisión, con equipos de guiado y de corte de tramo, principalmente.

A través de unos mapas previamente establecidos, la máquina te va a aplicar el producto en las zonas previamente mapeadas "con más precisión, más rapidez e incluso se puede aplicar con dosis variables". Según él, con el mismo operario puedes hacer más espacio en menos tiempo.

Ha señalado, además, que la empresa se constituyó en el año 92, mientras que en 1996 empezaron a dar la prestación de servicios agrícolas. No obstante, no fue hasta 2018 que no empezaron con la agricultura de precisión. Prestan servicio, principalmente, en el occidente asturiano y en la mariña lucense.

A este respecto, ha indicado que este año terminarán de implantar este sistema al 100 por ciento del parque de maquinaria. Ha apuntado, además, que ellos ya son beneficiarios de una ayuda europea, la cual facilita más las cosas, ya que uno de los aspectos más relevantes es el económico.

Eso sí, ha recalcado que su empresa ha cogido la Agricultura 4.0 en el "minuto uno", ya que pocos había antes de empezar esta línea de negocio. Comercial Agropres S.L cuenta con 20 empleados y cerraron 2019 con unos diez millones de euros de volumen de negocio.

APUESTA POR LA DIGITALIZACIÓN

Por su lado, el director general de Caja Rural de Asturias, Antonio Romero, ha destacado que estos premios, que van por la segunda edición, son el esfuerzo de un trabajo compartido con la Fundación CTIC, con el que querían dar visibilidad a las empresas que estaban apostando por la digitalización, al tiempo que animarlas a ir por la línea de la innovación, en pro del desarrollo de la competitividad.

"Tenemos muy buenas empresas, muy buenos técnicos y hay ilusión", ha opinado, al tiempo que ha considerado que tanto el empresariado como la Administración están mentalizados en que esta es la apuesta que necesita Asturias para el desarrollo y la competitividad. Por este motivo, ha abogado por aunar esfuerzos todos "para salir adelante", ha destacado.

Los Premios Industria 4.0 se trata de una iniciativa de CTIC Centro Tecnológico y Caja Rural de Asturias que reconoce a las empresas asturianas que realizan un importante esfuerzo en el proceso de transformación digital de sus compañías hacia la industria 4.0.