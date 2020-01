Omar Montes habla de su victoria en 'Supervivientes 2019': "Hice muchísimas trampas para poder ganar"

Omar Montes y Ana Mena acudieron este martes a Hoy no se sale, programa de Ubeat, para presentar su canción Como el agua que se estrenó a finales del año pasado. Pero, además de su nuevo tema, también repasaron algunos aspectos de su carrera.

Ibai Llanos recordó los programas en los que habían aparecido, pues Ana Mena ganó My Camp Rock 2 y Omar Montes, Supervivientes 2019. "A base de trampas. Hice muchísimas trampas para poder ganar", aseguró el reguetonero.

Ante esta sorprendente afirmación, el presentador pidió más datos sobre esta confesión: "Cuando las cámaras no graban, ¿te comes un Kinder Bueno por la noche que te da alguien?". "Ojalá. Si perdí 300 kilos. Era un oso amoroso y me he convertido en Aquaman", contestó Montes.

Entonces, Ibai contó que él iría al reality solo por adelgazar. "¿Es duro?", le preguntó el presentador. "Joder, es más duro que... A veces, me levanto por las mañanas empapado en sudores fríos pensando en la fatiga que yo pasé allí. Pero lo bueno es que te quedas guapo. De como entré a como estoy ahora, no me conozco. Perdí 15 o 20 kilos", explicó el exnovio de Isa Pantoja.

La conversación fue yendo por otros derroteros, por lo que Omar Montes se quedó sin aclarar cuáles fueron las trampas que hizo. Lo que sí aclaró es que no las hizo en el tema de la comida.