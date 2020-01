Los hermanos Rivera, cada vez más cerca

La entrevista que Kiko Rivera me concedió para Espejo Público supuso un duro golpe en la relación con sus hermanos. En concreto, con Francisco Rivera, que consideró desacertado que el hijo de Isabel Pantoja se posicionara al lado de su madre en la polémica por la repartición de los famosos trastos de matar de Paquirri.

Las palabras sinceras de Kiko, que no recibió remuneración económica alguna por la interviú, hizo que la relación con sus hermanos se enfriara. Hace unos días, Cayetano y Kiko se reencontraron por sorpresa en un tren. Me aseguran que no hubo reproches ni malos modales, sino que hubo afecto, abrazos sinceros y una breve conversación que sirvió para olvidar y perdonar.

Tras este encuentro y las palabras que intercambió con su hermano, Kiko está convencido de que todo pasará más pronto que tarde y ya ha tendido una mano a Francisco para que las aguas entre ellos vuelvan a bajar tranquilas. Lo mismo sucede entre Cayetano y Francisco. A pesar de que han desmentido hasta la saciedad que su relación se haya visto afectada después de que el segundo dejara fuera de la corrida goyesca al primero, la realidad es mucho más cruda de lo que se ha explicado.

¿Quién no ha discutido con su hermano alguna vez? Eso sí, también ha habido acercamiento entre ellos y me consta que Francisco tiene intención de remediar el desaguisado en la próxima corrida que ya empieza a organizar. Nadie puede dudar que ambos se quieren, se respetan y se consideran.