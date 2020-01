MásJaén.- Turismo.- Fitur.- El segundo número de la revista 'Jaén Destino Aventura' dedica un especial ciclista

La publicación, que ha presentado en una rueda de prensa el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, junto al diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, cuenta con más de 60 páginas en las que se refleja "una oferta dinámica y apasionante en la que, a la información práctica, sumamos las vivencias y colaboraciones de diferentes expertos y personalidades", según ha detallado Reyes.

En total, este segundo número llega con una treintena de artículos y reportajes en los que se van desgranando ofertas ligadas a deportes como el ciclismo, el senderismo, los deportes acuáticos, la escalada, la carrera por montaña o los deportes aéreos.

Entre estas actividades, la bicicleta ocupa un lugar destacado, al respecto de lo cual el presidente de la Diputación ha expuesto que "queremos consolidar Jaén como un paraíso para ser disfrutado en bicicleta, ya sea de montaña, cicloturismo o a través de las diferentes competiciones que tienen lugar en nuestra provincia".

Entre los contenidos de esta revista se recogen entrevistas a deportistas que realizan sus recomendaciones sobre las que consideran las mejores propuestas de la provincia. Así, el ciclista Manuel 'Triki' Beltrán, la campeona de España de Carreras por Montaña Silvia Lara, o el nadador Sergio Zafra aparecen en este segundo número.

También colaboran en esta edición de la revista otros expertos y personalidades como Carmen Aycart, referente del programa de Vías Verdes en España; José Carlos Domínguez, del blog de viajes 'La próxima parada'; Jordi Ferrer, responsable de la web 'senderismo.net'; o Pedro Sánchez, chef jiennense reconocido con una Estrella Michelín que propone una ruta ciclista por la Sierra Sur de Jaén.

Otro de los aspectos destacados en esta publicación es la presencia de empresas de la provincia ligadas al turismo deportivo, con las aportaciones de responsables y técnicos de las mismas, al hilo de lo cual Reyes ha resaltado que "estas empresas son quienes transforman la riqueza natural de la provincia en experiencias para disfrutar". "Con su esfuerzo y creatividad han conseguido elevar exponencialmente el atractivo de nuestros tesoros naturales", ha añadido.

Un calendario de competiciones deportivas previstas en la provincia, un directorio de empresas dedicadas al turismo deportivo y un mapa a doble página con los diferentes recursos localizados completan los contenidos de esta revista, de la que se está preparando una versión en inglés.

PROPUESTAS CON BAJO IMPACTO AMBIENTAL

Durante su intervención, Francisco Reyes ha puesto de relieve el bajo impacto ambiental de estas propuestas, "algo que en una provincia que cuenta con la mayor superficie de espacios protegidos de España es vital y que debemos destacar en una edición en la que Fitur pone el acento en la sostenibilidad", según ha añadido.

En esa línea, el presidente de la Diputación ha aseverado que "el turismo de hoy no puede comprometer los recursos de mañana", y "no es concebible una oferta turística que no vaya estrecha y cuidadosamente enlazada al entorno".

A su vez, Reyes ha hecho referencia a otras cualidades de este turismo deportivo, como su estabilidad a lo largo del año, su capacidad de fidelizar o su proyección en zonas rurales y pequeños municipios, "una oportunidad más para la España vaciada", según ha resumido.

Finalmente, ha anunciado que la Diputación continuará trabajando en el impulso de esta estrategia turística, con la búsqueda de visitantes en los mercados emisores del centro de Europa o su promoción entre clubes de senderismo, montañismo y bicicleta de montaña, entre otras líneas de acción.