Puig lamenta les víctimes mortals: "Les platges les recuperarem; les vides humanes, no"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha lamentat les víctimes mortals que ha deixat la borrasca 'Gloria' i ha expressat el seu "dolor i tristesa" per la "pèrdua irreparable" d'aquestes persones. "Les pèrdues humanes són sempre el pitjor, perquè no tenen capacitat de reparació. Els parcs i les platges les recuperarem, encara que els danys siguen quantiosos, però les vides humanes no serà així".

Puig s'ha manifestat en aquests termes durant la seua visita a la Fira Internacional del Turisme (Fitur) de Madrid. El president ha expressat les seues condolences i solidaritat amb les famílies dels morts -l'últim d'ells un home desaparegut des del dilluns que ha sigut trobat en el llit del riu Guadalest- i ha assegurat que la situació que ha patit la Comunitat aquests dies és "molt lamentable", però "tornarà a ressuscitar".

Així, ha avançat que el ple del Consell del pròxim divendres començarà a prendre mesures a través d'un decret d'urgència, i sol·licitant al govern d'Espanya que "actue amb contundència perquè en la temporada estiguem en condicions òptimes per a fer de les nostres platges un gran atractiu per al turisme nacional i internacional".

Les ajudes que aprovarà l'Executiu valencià aquest divendres aniran dirigides a totes les destinacions turístiques de costa afectades i a les comarques de l'interior que hagen pogut patir problemes per la neu, ha precisat. "Obrirem un termini perquè determinen els danys produïts i demanarem al govern d'Espanya la seua col·laboració a través de Costas", ha agregat.

"La destrossa ha sigut enorme en passejos marítims i platges, i necessitem actuar amb fermesa, energia i rapidesa perquè per Pasqua ja tinguem solucionat el màxim possible", ha manifestat.

Respecte a l'ordenació del territori per a evitar l'afecció de possibles temporals sobre els habitatges, Puig ha defensat que el Pativel és una planificació "bastant conscient d'aquesta situació", i ha remarcat que les mesures d'ordenació paisatgística són "absolutament necessàries".

"La crisi climàtica està ací, és una realitat per a tothom excepte per al senyor Trump. Tota la humanitat sap que estem patint un canvi climàtic amb efectes molt negatius, i en el centre del Mediterrani, més", ha asseverat, per la qual cosa ha instat a actuar "des de l'ordenació i la prevenció" en tots els àmbits.

"Positius" els lliuraments a compte, però "lluny de la pretensió"

Preguntat sobre el pagament dels lliuraments a compte que el Ministeri d'Hisenda va aprovar en el Consell de Ministres d'aquest dimarts, Puig ha assegurat com ja va fer ahir que veu "positiu" que el finançament de la Comunitat millore, encara que aquestes xifres es troben "lluny de la pretensió".

Per a Puig, és un "bon punt de partida que el Govern haja aprovat en aquest primer consell ja el lliurament dels recursos a les comunitats autònomes perquè puguem tindre la tresoreria sanejada" i ha detallat que suposen "700 milions d'euros més per a ajudar a l'economia i la vida de les persones de la Comunitat".