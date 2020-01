L'aeroport de Castelló espera batre el seu rècord històric en 2020

L'aeroport de Castelló espera rebre al llarg de 2020 entre 165.000 i 175.000 passatgers, una xifra amb la qual preveu batre el seu rècord històric, ja que suposaria entre un 30 i un 40% més que en 2019, quan 125.448 viatgers van fer ús de les instal·lacions de Vilanova d'Alcolea.

Així ho ha explicat el director general d’Aerocas, Joan Serafí Bernat, en una roda de premsa aquest dimecres en la Fira Internacional de Turisme (Fitur) de Madrid, on ha presentat el mapa de rutes de 2020 de l'aeròdrom, en el qual s'operaran huit rutes.

L'aeroport opera en l'actualitat dues rutes a Londres: una a l'aeroport de Stansted (Ryanair) i a l'una altra al de Luton (Wizz Air). Bernat ha ressaltat la rellevància de la doble connexió britànica. Segons ha assenyalat, totes dues rutes ofereixen fins a cinc freqüències a la setmana i la previsió és que, entre les dues, sumen prop de 60.000 passatgers al llarg d'enguany.

A més, l'aeroport disposa d'una connexió anual a Bucarest (Wizz Air), amb dues freqüències setmanals en temporada d'hivern i que augmenta a tres vols a la setmana durant el període d'estiu (de final de març a final d'octubre).

El 2 de març es reprén la ruta de Budapest (Wizz Air), que disposarà de dues freqüències setmanals, i el 30 de març s'inaugura la de Viena (Wizz Air), també amb dos vols setmanals.

El 14 d'abril s'estrena la ruta a Marsella (Volotea), que disposarà d'un vol setmanal; el 15 de juny torna la de Katowice (Wizz Air), amb dues freqüències setmanals; i entre l'1 de juny i el 13 de setembre funcionarà una segona ruta a Bucarest operada per Blue Air, amb dues freqüències setmanals.

Sobre aquest tema, el secretari autonòmic de Turisme i president d’Aerocas, Francesc Colomer, ha destacat "el treball intens realitzat en les últimes campanyes permetrà que enguany l'aeroport faça un salt qualitatiu i quantitatiu, incrementant de manera substancial les connexions internacionals i les xifres de trànsit, i incidint de manera directa en el sector turístic de Castelló".

El secretari autonòmic ha posat en valor l'"efectivitat" dels plans de posicionament de l'aeroport a Europa, "que han possibilitat que enguany l'aeroport dispose de més rutes, que aquestes operen durant més temps i oferisquen un major nombre de freqüències".

"Mercats emissors de primer nivell"

Colomer ha subratllat que aquestes connexions aèries "enllacen amb mercats emissors de primer nivell, com són Regne Unit i França, a més d'obrir la porta a altres mercats europeus amb projecció com són els d'Àustria, Polònia, Hongria i Romania".

El titular de Turisme ha posat en valor la "intensa" labor promocional que està realitzant en aquests mercats Turisme Comunitat Valenciana, en coordinació amb la Diputació de Castelló i l'empresariat del sector turístic, "a fi d'aprofitar les possibilitats que ofereixen les rutes de l'aeroport de Castelló".

Per part seua, el director general d’Aerocas, Joan Serafí Bernat, ha avançat que la previsió per a enguany és situar-se en una forqueta d'entre 165.000 i 175.000 passatgers, millorant de manera substancial les xifres de 2019 (amb un augment d'entre el 30 i el 40%), en què es van registrar 125.448 usuaris, i batent el rècord anual de trànsit de les instal·lacions.

Bernat ha detallat el mapa de rutes per a aquest 2020, en el qual hi ha confirmades huit connexions regulars amb sis destinacions europees, gestionades per quatre aerolínies. Les huit rutes convergiran durant els tres mesos d'estiu, aconseguint un màxim de 17 freqüències setmanals, el que suposa una xifra rècord per a l'aeroport de Castelló.

Joan Serafí Bernat ha valorat l'"equilibri" que ofereix el mapa de rutes de l'aeroport quant a la distribució territorial dels passatgers, "ja que l'estimació és que les connexions amb Europa Occidental i amb l'Est d'Europa generen pràcticament el mateix nombre d'usuaris".