Así es la falda de Kate Middleton de la que todo el mundo habla (y que puedes comprar por 8 euros)

Es innegable que Kate Middleton es un icono de la moda dentro y fuera de las fronteras de Inglaterra. ¡Y si no que se lo digan al séquito de repliKates que veneran (e imitan) sus looks! Por eso, no es de extrañar que cada vez que la duquesa de Cambridge tiene un acto público, bien sea una recepción en el palacio de Buckingham o la visita a un colegio, se sucedan las noticias alabando su exquisito (y no siempre caro) gusto por la moda.

Y no: los titulares amables no tienen nada que ver con el favoritismo de los tabloides por Kate frente a su cuñada Meghan Markle. La duquesa de Cambridge ha sabido demostrar que sabe sacar partido a su armario y que es un referente de estilo, ya sea llevando un chándal o un look tan glamuroso como el que ha elegido para un acto oficial en una escuela en Cardiff. Conjunto que, para sorpresa de muchos, está centrando en una prenda low cost al alcance de la mayoría: una falda plisada de animalprint de Zara.

Una falda de 8 euros

No es la primera vez que Kate Middleton demuestra que las prendas de fast fashion son ideales para una duquesa (solo hay que recordar el boom que ocasionó con el vestido de 80 euros con el que felicitó las navidades). Ahora ha hecho lo propio con una falda de la firma española Zara que, si bien es cierto que antes de las rebajas costaba 29,95 euros, ahora se puede comprar por tan solo ocho euros. Aunque, como cabe esperar, es posible que tras el éxito que ha tenido su aparición, las últimas unidades vuelen de los establecimientos en pocos días (en la web está agotada).

De la prenda elegida por Kate Middleton poco más se puede decir que no esté a la vista. Es una falda plisada, de corte midi(tendencia de las colecciones de primavera 2020, también) y estampado animal print; ideal para combinar con un cuello alto negro, como el de la duquesa, y unas botas altas que aporten un toque sofisticado.