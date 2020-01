Salud confirma que la posibilidad de contagio en la Región por el nuevo coronavirus de China es "remota"

No obstante, ha aclarado que esto no quiere decir que el riesgo sea "descartable". Lo importante, señala, es "no generar alarma y sí insistir en la prevención, pero no enfocada a ese virus específico, sino en general para evitar infecciones respiratorias".

Y es que, añade, "estamos en una fase epidémica de la gripe, que es casi más trascendente en este momento de lo que pueden ser los coronavirus", tal y como ha afirmado en declaraciones a Europa Press al ser preguntado por este brote detectado en China que ya ha costado la vida de nueve personas.

Ha remarcado que se acaba de reunir el Comité de Emergencia de Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para valorar la evolución del brote. Así, ha puntualizado que es un virus "nuevo", aunque pertenezca a una familia microbiológica de virus "muy conocida", la de los coronavirus.

Ha sido llamado coronavirus de 'Wuhan', debido a la denominación de la provincia china en la que se ha originado el brote. Al igual que el resto de coronavirus, esta modalidad se transmite de persona a persona, por lo que "hay que evitar, en la medida de lo posible, el contacto con los afectados", señala Vicente.

"Evidentemente, estamos hablando de una situación que se produce a gran distancia de España y, en concreto, de la Región de Murcia, pero en un mundo globalizado es fácil tener una cierta posibilidad de llegada", advierte Vicente. No obstante, ha ratificado que esta posibilidades "bastante baja o remota".

ACTIVADOS TODOS LOS SISTEMAS DE ALERTA

Con todo, ha manifestado que están activados todos los sistemas de alerta sanitarios a nivel autonómico, nacional y europeo, tanto en vigilancia como "en actuación si es preciso, para adoptar las medidas oportunas".

El director general afirma que el virus se puede manifestar desde de forma "leve" hasta "severas neumonías o insuficiencias respiratorias". No obstante, puntualiza que las personas que tienen que tener más precaución son aquellas que cuentan con "patologías de base", puesto que pueden ser "más sensibles".

En principio, la letalidad del virus todavía no se conoce porque hay que esperar a la evolución y se manifiesta con síntomas respiratorios, "fundamentalmente y casi exclusivamente", como la tos, la fiebre, el dolor, la dificultad respiratoria o disnea, entre otros.

Con los datos disponibles, Vicente señala que la transmisión de este virus se ha producido hasta ahora "de persona a persona", que es el dato que "puede ser más preocupante". Las cifras que aportan las autoridades chinas en una población tan abundante como la de la provincia en la que ha surgido el virus, "siendo importantes tampoco son, de momento, pandémicas".

Se trata de un brote "importante" que "habrá que vigilar", según Vicente, quien insta a no crear "en modo alguno una situación de alarma" porque "los sistemas van a funcionar para evitar, en todo caso, la propagación" del virus.

En estos momentos, indica que España no dispone de aeropuertos con vuelos de conexión directa con Wuhan que, por otro lado, "tampoco es un lugar turístico frecuente". Si hubiera que establecer controles, señala que se establecerían "en función de la evolución de los acontecimientos".

PRECAUCIONES A ADOPTAR

Vicente afirma que las precauciones de las personas que viajen a esta zona de China para evitar el contagio son las "generalizadas" y que facilita el propio Ministerio de Sanidad, tales como "evitar el contacto cercano con personas que padezcan infecciones respiratorias agudas".

Asimismo, recomienda el lavado frecuente de manos y que las personas con síntomas de infección respiratoria deben mantener una distancia de aproximadamente un metro y protegerse la boca y la nariz cuando tosan o estornuden con pañuelos desechables o con el codo. También aconseja evitar el contacto con animales vivos o muertos y consumir carne adecuadamente cocinada.

Estas son las recomendaciones que la OMS ha facilitado para reducir el riesgo de infección de este nuevo coronavirus en las zonas en las que, de momento, están teniendo lugar los casos.

Igualmente, la OMS no recomienda en este momento ninguna medida sanitaria específica diferente para los viajeros ni aconseja la aplicación de cualquier restricción comercial o de viajes a China.

Vicente ha recordado que España cuenta con un Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que tiene, a su vez, una red de alertas y respuesta rápida, en el que están presentes todas las comunidades autónomas y autoridades sanitarias.

Por tanto, el propio Ministerio, a través de la ponencia de alertas y planes de preparación y respuesta rápida de la que forman parte las comunidades autónomas, elabora protocolos de actuación más específicos ante la aparición de posibles casos sospechosos en España.

Vicente ha subrayado que la familia del coronavirus es "relativamente frecuente", tiene "predilección por el aparato respiratorio y su afección es leve. "No se produce una identificación microbiológica, salvo que provoque una neumonía y, en ese caso, sí que hay que identificar el virus o bacteria causante", ha indicado.