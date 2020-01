Canteli exige a Defensa la adjudicación del contrato del 8x8 a la Factoría Santa Bárbara

Para el regidor ovetense "no es de recibo que, teniendo como tiene el Ministerio de Defensa la capacidad de adjudicar de forma directa el contrato, no lo haya hecho".

"Trubia da de comer a muchas familias ovetenses, de cuya subsistencia dependen sus más de 1.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, en una actividad, además, fundamental para el municipio de Oviedo", ha añadido.

Canteli ha destacado que la Fábrica de Armas de Trubia es, en la actualidad, "la principal actividad industrial con presencia en Oviedo, con un componente de singularidad productiva y tecnológica, que no sólo no puede ser puesta en entredicho, si no que tiene que ser potenciada y ampliada, para que se convierta en un elemento tractor de otras actividades empresariales".

El regidor ha aclarado que el Ayuntamiento "no va a escatimar medios" y tampoco va a dejar de exigir al Ministerio la adjudicación "inmediata" y "sin dilaciones", de este contrato. A su juicio, la adjudicación del contrato a General Dynamics "únicamente depende de la voluntad del departamento que dirige la señora Robles".