Inspeccionan con resultado negativo un pozo en Pontevedra en el marco de la investigación sobre Sonia Iglesias

20M EP

Agentes de la Policía Nacional en colaboración con los Bomberos de Pontevedra han inspeccionado este miércoles un pozo situado en una finca particular de la zona de Pedra do Lagarto, en la parroquia pontevedresa de Marcón, en el marco de la investigación abierta con motivo de la desaparición de Sonia Iglesias en agosto del año 2010. La búsqueda ha sido infructuosa y no se han encontrado pruebas.