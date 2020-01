Ayuntamiento Guadalajara prepara los primeros pasos para integrar los patronatos de Cultura y Deportes previa auditoría

Así lo ha anunciado este miércoles el concejal de Hacienda, Santiago Baeza, durante la presentación de los presupuestos de sendos organismos, cuya cuantía total se eleva a más de nueve millones de euros los que este año destinará el Gobierno municipal a estos organismos, sometidos a su juicio a "una precariedad absoluta en cuanto a personal para poder pagar la fiesta electoral de 2019".

Aunque ha reconocido en rueda de prensa que el procedimiento de integración administrativa será un proceso "largo y complicado", ha señalado que se va a iniciar aunque "llevará el tiempo que lleve para hacerlo correctamente".

En su intervención, Baeza ha criticado cómo, con el Gobierno de Román, todo lo que no podían pagar desde el Ayuntamiento porque no tenían presupuesto o porque no querían someterse a un procedimiento iba a estos dos patronatos, organismos que ha reiterado, se someterían a una auditoría con el objetivo de determinar si ha habido irregularidades.

Según Baeza, la "desastrosa e irresponsable gestión económica" del anterior equipo de Gobierno del PP es lo que les está obligando a "cuadrar un círculo" en relación a los presupuestos de los dos patronatos, "ajustándose a la realidad", unas cuentas que ha calificado de "realistas, claras y transparentes" y que tienen como único fin el de "promover la cultura y el deporte en la ciudad.

Sendos presupuestos serán sometidas a votación del Consejo Rector para su aprobación y posteriormente se llevarán al pleno del Ayuntamiento conjuntamente con el presupuesto municipal.

En el área de Deportes, el concejal ha señalado que las anteriores cuentas eran, sin duda, "cuentas dopadas" y espera poder volver a la senda del "rigor presupuestario y económico" tras recordar que aún cuentan con 379 facturas por importe de 778.000 euros que "están sin pagar porque se tramitaron sin cobertura presupuestaria".

La partida del Patronato de Deportes se fijará en 5,7 millones para todo 2020, lo que términos brutos supone una reducción del 0,5 por ciento con respecto al 2018, pero ha querido matizar que en esa anualidad la cantidad presupuestaria fue superior porque Guadalajara recibió 400.000 euros de ayuda de la Junta y de la Diputación por ser Ciudad Europea del Deporte, un matiz que Baeza cree que se traduciría, por tanto, en un ligero incremento del presupuesto en vez de una disminución.

REDUCCIÓN DE LA PARTIDA PARA EVENTOS NACIONALES Y MÁS PARA CLUBES

Se ha incrementado la partida destinada a monitores deportivos para mejorar sus condiciones laborales y ha disminuido la partida del apartado destinado a los eventos nacionales, pasando de los 630.000 euros que tenía presupuestados el anterior Gobierno de Román a los 200.000 euros.

Baeza ha señalado en este sentido que el objetivo es evitar gastos que eran "completamente innecesarios" como el pago de alojamientos y manutenciones, y además van a crear una nueva partida para eventos organizados por clubes de la ciudad de 97.000 euros con lo que contarán con un presupuesto total de 387.000 euros. Según el concejal, "es el presupuesto que nos podemos permitir, sin dopajes".

El concejal de Hacienda ha asegurado que el Ayuntamiento no renuncia a organizar eventos pero ha indicado que lo hará "de forma responsable".

Por lo que respecta al Patronato de Cultura, ascenderá este año a 3,4 millones de euros, un 0,63 por ciento más respecto a las cuentas de 2018, las últimas en vigor.

Los cambios más significativos parten de que se contrae el capítulo de inversiones desde los 186.000 a los 111.000 euros, se mantiene el gasto corriente y también el capítulo de transferencias, que es de donde salen las subvenciones, que se mantienen en 250.000 euros.

Una partida que se reduce respecto al 2018 pero según Baeza se debe a que el anterior Gobierno daba ayudas desde aquí a asociaciones que no correspondían en esta partida y hará a hora de forma correcta.

El capítulo de personal se incrementa un 22% tras la actualización de la RPT y también la dotación de plazas creadas y que hay que cubrir; de hecho, se van a incorporar cinco trabajadores; además hay un millón de euros destinado concretamente a la programación cultural y habrá una mayor cuantía destinada a los trabajos de mantenimiento.

A las escuelas municipales se va a destinar 38.000 euros, con una apuesta mayor para darles mayor visibilidad, y habrá más presupuesto para libros en las bibliotecas, ha dicho Baeza.

LA BIBLIOTECA 'SUÁREZ DE PUGA' SE VA A ADHERIR A LA RED DE BIBLIOTECAS REGIONAL

Sobre la Biblioteca 'Suárez de Puga', el concejal ha anunciado que el Ayuntamiento va a incorporar un técnico especialista al Patronato que permitirá que este espacio pueda adherirse a la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha.

Por último, el concejal de Hacienda ha señalado que los Presupuestos Municipales de 2020 iniciarán la próxima semana el primer paso para su aprobación, con la intención de que puedan ser llevados al Pleno en el mes de febrero.

Aunque el alcalde, Alberto Rojo, había anunciado en distintas ocasiones que se aprobarían antes de fin de año, Baeza se ha culpabilizado del retraso en algunas semanas, justificando la demora en razones de "prudencia" dado que han querido conocer la realidad de unas cuentas en la que "la aparición de facturas" atribuibles al anterior Gobierno municipal "ha sido paulatina" y han preferido no dar pasos precipitados, ha concluido.