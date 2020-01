Canarias recuerda que no hay debate sobre el 75% de descuento pero insiste en su preocupación por la subida de precios

"No hay una preocupación de que [el 75%] vaya a desaparecer, entre otras cosas porque está en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Está en ley y la ley hay que cumplirla", aseveró este miércoles durante la presentación de la Cumbre sobre el Transporte y la Movilidad de los Territorios Extrapeninsulares que tendrá lugar estos 28 y 29 de enero en Las Palmas de Gran Canaria.

Franquis hizo especial hincapié en que el cumplimiento del descuento por parte del Estado ya no depende, como ocurría años atrás, de que haya Presupuestos Generales del Estado (PGE) que lo incluyan o un Gobierno que lo lleve a cabo o no según sus prioridades políticas. "No hay discusión, está en el REF que aprobamos a finales de 2018", reiteró.

En cuanto al aumento de precios de los billetes aéreos, especialmente en verano y navidades, el consejero mostró su preocupación porque, además del perjuicio para los isleños, encarece el producto turístico y lo hace menos competitivo.

Finalmente, se mostró consciente de que el aumento de precios produce problemas y lejanía para los isleños que viven fuera del archipiélago en algunas épocas del año, añadiendo el Gobierno de Canarias está buscando fórmulas y soluciones para paliar esta situación.