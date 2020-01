Terraferrida considera que las ZEPAS están "muy bien justificadas" por el Govern

Así lo ha expresado el portavoz de Terraferrida, Jaume Adrover, a Europa Press, después de que este martes la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo haya decidido pedir al Ejecutivo balear toda la documentación científica en la que basó la decisión de declarar nuevas ZEPA en las Islas.

"Si la Eurocámara quiere más información, se puede aportar porque hay muchos datos científicos y ornitológicos recogidos", ha argumentado Adrover, en este sentido, insistiendo que "el Govern ya los había justificado bien y no tendrá ningún problema en volverlo a hacer".

Más concretamente, el portavoz de Terraferrida ha alertado de que las grandes de bajadas de diversidad en Baleares, en términos de fauna, han sido, precisamente, en los espacios agrarios.

Sin embargo, ha dicho que gracias a la "convivencia positiva entre la agricultura y la diversidad" que existe algunos espacios, como por ejemplo, los de cereales se han podido mantener especies de pájaros que a nivel europeo habían sufrido bajadas.

EL PP Y ASAJA "INTENTA CREAR POLÉMICA"

La eurodiputada del PP Rosa Estarás afirmó que las Zepas suponen "un perjuicio muy importante" para la agricultura, ya que "provocan el abandono de la tierra".

El representante de Asaja Baleares, defendió, por su parte, que "no responden a intereses medioambientales acreditados ni están avaladas por datos científicos ornitológicos".

Sobre ello, ha considerado que el PP y Asaja "no tienen ni idea" e "intentan crear una polémica absurda al no saber donde agarrarse". "Es una protección extra que no supone restricciones urbanísticas ni cambios agrarios drásticos", ha asegurdado.