El zasca de Jon Kortajarena a un fan que quiere operarse para parecerse a él

Jon Kortajarena es uno de los modelos nacionales más conocidos (y admirados) internacionalmente. Y es que, además de un físico arrollador que salta a la vista, el bilbaíno ha demostrado su compromiso con el medioambiente (fue nombrado embajador de Greenpeace) y, también, con sus más de dos millones de seguidores en Instagram. Así protagonizó junto con su (indiscutible) mayor fan, la archiconocida La Vecina Rubia, una gran historia de shippeo de las redes sociales y demostró que, vía comentarios, es una persona accesible y dispuesta a contesta a sus seguidores… Aunque ello suponga darles un buen zasca.

Una afirmación incómoda

En un story que, seguramente, haya tenido bastante flujo de comentarios, el modelo ha querido compartir uno de los mensajes más incómodos que cualquiera pueda recibir: un fan le ha contado que pretende operarse la cara para parecerse a él. Una confesión que, como cabe esperar, ha dejado perplejo a Kortajarena, que ha aprovechado el momento para lanzar un mensaje tan necesario como cabal.

"Hola, ¿cómo estás? Te admiro muchísimo. Me quiero operar la cara y me estaba imaginando algo así como tu rostro. Por favor, contéstame, necesito tu ayuda. Mil gracias", rezaba el mensaje del fan, que el modelo ha compartido en su story. Ha venido acompañado de un reflexivo comentario del también actor, en el que ha escrito con estupor que, cuando lee estas cosas, no sabe "si es coña o va en serio, pero asusta".

"Últimamente la gente se plantea hacerse operaciones de estética con una ligereza muy peligrosa. Es algo muy serio y, sobre todo, la última opción", ha querido destacar a sus seguidores, en un intento de hacerles pensar sobre la necesidad de someterse a estos procesos quirúrgicos y de hacerlo siempre confiando en los mejores profesionales.

"Hay que aprender a quererse, a gustarse y a valorarse. Eso no te lo da una operación, está dentro de ti y no va a salir hasta que no lo soluciones", ha explicado, recomendado en estos casos acudir a terapia antes de tomar una decisión tan extrema.