Los investigados del grupo 'Tous' acusados de estafa declaran este miércoles ante la Audiencia Nacional 

El juez Santiago Pedraz toma declaración este miércoles como investigados al grupo 'Tous' y al laboratorio que certifica sus joyas tras la denuncia presentada por la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios de joyas (ASOC). La Fiscalía española sospecha que ha podido cometer delitos de estafa, falsedad documental, publicidad engañosa y corrupción.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional ha citado a los investigados a las 10.30 horas de la mañana de este miércoles para tomarles declaración. Éstos son: un representante de 'Tous' y el laboratorio que certifica sus joyas (Applus Laboratories). Por otro lado, ASOC, ha acudido como denunciante de los hechos, representados por la letrada Magdalena Entradas.

La Audiencia Nacional ha abierto esta investigación para comprobar si las joyas son íntegramente de oro o de plata, tal y como promociona la marca de joyas española y para estudiar la posible "afectación a un número muy importante de productos presuntamente puestos en el mercado con publicidad engañosa o fraudulenta, cerca de 4 millones de piezas".

La polémica surje tras la denuncia interpuesta por la ASOC en diciembre de 2019, al sospechar que Tous vendía piezas de joya rellenas de material no metálico y promocionarlas como si fueran hechas íntegramente de oro de 18 o 24 quilates o de plata de primera ley.

También ha declarado en condición de testigo un experto que, según informa El Independiente, prestó declaración en la primera denuncia impuesta en Córdoba por la ASOC, Fernando López Gómez, en el marco de la que se conoce como 'Operación Zodiak'. López analizó las piezas de Tous comprobando que sus joyas no llegaban al mínimo impuesto por la ley para ser consideradas de 'primera ley'.

El 'electroforming'

Lo cierto es que ese 'relleno' que se hace en las joyas, es una técnica amparada por la ley y conocida como 'electroforming'. Mediante ese proceso, los joyeros consiguen -a parte de dotar a la pieza de mayor estabilidad y consistencia-, diseñar la joya a un precio más asequible y aumentar su competitividad.

Esa técnica, completamente legal, es usada por cada vez más marcas de joyas. El problema reside fundamentalmente en el engaño que puedan llegar a hacer a la hora de venderlas como joyas de oro de 24 quilates o plata de ley, cuando en realidad no están integramente constituidas de ese material, sino que se han rellenado con otro tipo de material.

El Electroforming es una técnica incluida en TOUS durante los años 90 para crear joyas resistentes, de gran volumen y sin soldaduras. A partir de un molde de metacrilato o resina, que se cubre de oro o plata mediante un proceso electrolítico, obtenemos piezas ligeras y de calidad pic.twitter.com/jMOeSBjMP8 — TOUS Jewelry (@tousjewelry) January 21, 2020

Aunque desde el grupo sostienen que sus joyas "cumplen expresamente con la legislación de metales preciosos" y afirman que "todas ellas están certificadas por laboratorios oficiales en España", la ASOC asegura que han comprobado que las joyas que vendían con garantías de primera calidad, estaban rellenas de material no metálico.

"Las marcas son una cosa y el material y el mensaje que se le da al consumidor es otra"

"Me hace gracia cuando dicen que no venden oro al peso, bien. Puedes comprar un cinturón de Gucci y pagar una fortuna, y ser de plástico. Pero no puedes decir que el cinturón es de piel y pagar además de la marca, la piel. Las marcas son una cosa y el material y el mensaje que se le da al consumidor es otra", ha apostillado Entradas a las puertas de la Audiencia Nacional.

La comprobación la hicieron tras recibir varias peticiones de consumidores y al comprobarlo, fueron a denunciar a la marca a la Guardia Civil de Córdoba primero, y luego a la Audiencia Nacional al percatarse del amplio alcance de afectados que podía existir (tienen un total de 702 tiendas en 53 países).

La marca Tous, ampliamente conocida en nuestro país por su característico 'osito', registró solo en España, 319 millones de euros en 2018, según datos de statista, situándola en una de las empresas líderes en el comercio al por menor de artículos de relojería y joyería.