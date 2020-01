Bigote Arrocet vuelve a España, en soledad y con nuevo 'look', tras su ruptura con María Teresa Campos

Con el pelo teñido y el bigote afeitado –quien sabe si para pasar o para renovar su imagen en esta nueva etapa–, Bigote Arrocet ha vuelto a España. Lo hace en plena polémica de su ruptura con María Teresa Campos, quien contó en exclusiva que Edmundo había puesto fin a su relación de seis años con una breve conversación de Whatsapp.

Así, Edmundo ha regresado a nuestro país (después de unos días de retiro en Londres, junto a su hijo) para continuar con su vida profesional, aunque todo apunta que, con el interés mediático de su historia de desamor, no va a ser tan fácil como le gustaría. Y más después de las duras declaraciones que Carmen Borrego, hija de la presentadora, le dedicó en la revista Lecturas.

"La soledad de Bigote Arrocet a su vuelta a Madrid y su cambio de look: ahora sin bigote", ha publicado en exclusiva en su Instagram la periodista Beatriz Cortázar, quien vio al humorista esperando su avión de vuelta a España en el aeropuerto londinense de Heathrow y dio el aviso de que el argentino ponía rumbo de vuelta a casa.

Jugando al despiste

Cabe destacar que, consciente de la polémica (y aun sabiendo que tiene apoyos importantes en nuestro país, como el del humorista Tony Antonio), Edmundo ha intentado que su llegada al aeropuerto de Barajas pasase desapercibida. Así, según informaciones publicadas por Vanitatis, el humorista habría cambiado varias veces los vuelos en un intento de despistar a la prensa rosa que, presumiblemente, estaría esperándole a su llegada.

No obstante, en el aeropuerto le ha esperado su gran amigo Tony Antonio, quien ha declarado ante lo medios que Bigote Arrocet "está tranquilo y no es verdad que se haya escondido" "No es un hombre raro, sino que no le gustan los conflictos", ha querido zanjar las preguntas de los periodistas.