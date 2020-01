L'EMT explotarà la publicitat de les seues marquesines amb un altre contracte

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València traurà a concurs un nou contracte de marquesines que permetrà obtindre beneficis de l'explotació de la publicitat. La companyia ha anunciat que s'instal·laran unes 900 marquesines noves a la ciutat en el primer trimestre de 2021.

El contracte de gestió d'aquests espais serà “més àgil i eficient” per als pròxims cinc anys i permetrà, per primera vegada a l'entitat, obtindre beneficis de l'explotació de la publicitat en les marquesines, segons van informar aquest dimarts fonts de l'empresa, que estima que els ingressos siguen de 8,97 milions d'euros en els pròxims cinc anys.

El lot 1 és el subministrament, col·locació i manteniment de les infraestructures, que eixirà a licitació amb un import màxim de 11,60 milions d'euros. La principal novetat d'aquest tipus de contracte és que les 900 marquesines passaran a ser propietat de l'EMT, a diferència de l'anterior contracte, amb el qual eren propietat de l'adjudicatari. A més, el plec possibilita que els licitadors oferisquen senyal 5G, càmeres o carregadors USB en les marquesines per a oferir un millor servei als usuaris.

Els lots 2 i 3 són la neteja de les marquesines, d'una banda, i el disseny, la producció i la col·locació d'informació de l'EMT, per una altra. El lot 4 és la gestió de la publicitat, amb la qual, per primera vegada, l'empresa pública obtindrà benefici. S'estima que per als pròxims cinc anys, els ingressos siguen d'uns 8,97 milions d'euros. D'aquesta manera, l'EMT inicia el procés per a posar fi al contracte actual, signat en 1987 i amb una duració de 14 anys però que s'ha anat prorrogant.

D'altra banda, en el consell d'administració de demà dijous s'informarà de la comunicació realitzada al Tribunal de Comptes i al Banc d'Espanya sobre el frau contra l'entitat comés entre el 3 i el 23 de setembre i es proporcionaran novetats del procediment penal i de les accions que s'estan duent a terme amb les autoritats xineses, entre elles, el procediment per a perseguir als dos administradors de les societats receptores dels fons de l'EMT.