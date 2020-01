Muere a los 48 años la cantante Meritxell Negre, concursante de 'El número uno'

La cantante catalana Meritxell Negre ha fallecido este martes a los 48 años a causa de un cáncer.

Negre saltó a la fama al ser una de las participantes de la primera edición deEl número uno, el talent show que Antena 3 y Gestmusic produjeron en 2012, siendo la quinta expulsada.

Antes, Negre ya había hecho carrera en los escenarios, tanto en España como en Estados Unidos, donde seleccionada como la 'nueva Peaches' del dúo Peaches and Herb.

Recientemente, había regresado a España con su pareja, Victor Chevalier, un californiano al que conoció cuando vivía allí. Fue cuando anunció que tenía cáncer. "Me levantaré. Hay que creerlo. Tengo cáncer, ¡pero el cáncer no me tiene a mí!", compartió la artista.

Gestmusic ha querido despedirse de la cantante a través de las redes sociales. "Queremos transmitir nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de Meritxell Negre, con quien compartimos grandes momentos en ‘El Número Uno’".