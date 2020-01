Las duras críticas de Gonzalo a Susana en 'La isla de las tentaciones': "No es muy sociable, tiene que madurar"

Gonzalo Montoya volvió a cargar este martes en La isla de las tentaciones contra su pareja, Susana Molina, a quien definió como una persona inmadura y dependiente, aunque tampoco dudó en confesar sus inseguridades hacia ella.

El concursante se mostró en esta emisión con las emociones a flor de piel, ya que admitió que echaba de menos a Susana. Pero, a pesar de ello, aseguró a Katerina, la soltera con la que repitió cita, que esta le aportaba algunas cosas que su pareja no le daba. Y es que si en la anterior entrega Gonzalo resaltaba los detalles que su pretendienta favorita tenía con él, esta vez optó por ir a más.

"Susana en todo momento necesita que esté a su lado, no es muy sociable que digamos. Tiene que madurar en ese sentido, yo no voy a estar toda la vida pegado a ella", criticó Gonzalo ante Katerina durante su encuentro en la playa, donde ambos conversaron y brindaron por su experiencia en República Dominicana.

Las inseguridades de Gonzalo

No obstante, Gonzalo dejó a un lado estas opiniones en la reunión en la hoguera, donde confesó su miedo a que Susana se enamorase de Lewis, con quien tuvo dos citas: "Era el típico chico del que se podría enamorar", opinó el concursante sobre el surfero, de quien dijo que "tiene un pelazo": "Me da miedo que ella vuelva a sentir con otro chico lo que tiene conmigo", añadió.

"Esta agonía va a acabar conmigo. Mi corazón está con Susana y mi cabeza se está volviendo loca en la convivencia. Va a enamorarse de otro chico. No pensaba que iba a echarla de menos tan rápido", le dijo a Mónica Naranjo, que también tuvo la oportunidad de escuchar a una enfadada Susana.

Y es que la concursante se mostró muy molesta al comprobar la conexión entre Katerina y Gonzalo, de quien escuchó sus primeras críticas hacia ella: "Que me compare con Katerina para mí es una ofensa completamente y no tiene derecho a eso", dijo antes de advertir sobre los límites que trazaba para su pareja: "Me parece absurdo toda la conversación y no toleraría un beso", subrayó.

De momento Susana todavía no conoce el resto de comentarios que su pareja ha dicho sobre ella, pero en la siguiente entrega, que se emitirá el próximo jueves, ambos avanzarán en su proceso de resolver las dudas acerca de su relación, que, en La isla de las tentaciones, se tambalea por momentos.