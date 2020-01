Carlos, en 'First dates': "Soy el antimorbo de España, no le gusto a nadie"

Los comensales que acuden al restaurante de Cuatro lo hacen en busca del amor ya que, fuera del local de Carlos Sobera, no han tenido mucha suerte en conseguirlo.

Y este martes, Carlos visitó First dates en busca de un hombre "muy masculino y fuerte, tipo Ken porque yo soy Barbie", afirmó el joven.

"Me veo una persona arrolladora, que cumple sus sueños sea como sea. Lo que quiero lo intento tener", admitió el madrileño. También le comentó a Lidia Torrent que "en el amor me ha ido fatal, tengo como algo negro en mi vida que no me deja encontrar nada".

La camarera, con cara de sorprendida, le preguntó por qué decía eso, a lo que Carlos le contestó que "parece que soy el antimorbo de España, no le gusto a nadie. Ligo en las discotecas, pero que quieran quedarse conmigo es difícil porque tengo un carácter fuerte. No he tenido nunca una relación estable".

Su cita fue Quique, que nada más cruzar las puertas del restaurante fue recibido con un baile por parte de Carlos: "Entrar y que estuviese bailando tan bien... lo he apreciado mucho".

Estás en el súper y suena la canción que te gusta 💃 #FirstDates21E 💕 pic.twitter.com/t61DFj8ExB — First dates (@firstdates_tv) January 21, 2020

Además, el estudiante de 19 años señaló en su presentación: "Me considero muy maduro y en mis relaciones siempre he buscado gente más mayor, ya sea de rollos o saliendo".

En la cena comentaron sus bebidas favoritas y como le contaron a sus familias y amigos su orientación sexual y las situaciones que habían vivido en el pasado: "En el colegio tuve novia, lo típico, pero te das un piquito y arreando. De repente conocí a un chico, pero me hizo falsas ilusiones, aunque vi que lo que me gustaban eran los chicos", recordó Carlos.

Al final, Quique no quiso tener una segunda cita con Carlos porque "creo que ha faltado desde el primer instante esa chispita de sentir algo más". Por su parte, el madrileño tampoco quiso volver a quedar: "Me ha pasado lo mismo que a ti, me ha faltado algo de chispa y de pareja no me veía".