Juanma Moreno: "Pedro Sánchez nos lleva a un Gobierno de cesiones a Podemos, ERC y Bildu"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cumple un año al frente del Ejecutivo regional. Desde su posición, valora la formación del nuevo Gobierno central y augura un periodo de "cesiones" y malas noticias para Andalucía.

¿En qué le ha afectado a sus planes que en Madrid no haya habido un interlocutor pleno en este primer año?

Ha afectado porque la parálisis de la Administración General siempre penaliza al resto de administraciones y al ciudadano. Ha supuesto que no hayamos podido poner en marcha muchos de los convenios firmados, que no hayan podido desbloquear en materia de financiación, infraestructuras, servicios públicos y dependencia. No hemos tenido interlocución. Cuando llamábamos a la puerta, la respuesta era: "Estamos en funciones, no podemos atenderle". Eso, sin duda alguna, penaliza a las administraciones que tenemos gobiernos formales.

¿Y beneficia que ahora haya en el Gobierno peso de Podemos?

Yo quería que hubiese un Gobierno, evidentemente no este, pero sí un Gobierno. Y ahora tengo la duda de si era mejor no tenerlo. A mí me preocupa mucho por cómo se ha constituido, en base a cesiones a partidos políticos que nos generan muy poca confianza, como Podemos, por sus recetas económicas, que sabemos que están avocadas al fracaso desde el punto de vista del crecimiento económico y la creación de empleo. Y sabemos que ERC y Bildu tienen la llave de la gobernabilidad, pero, como lo expresan además sus líderes políticos con absoluto desparpajo, les importa un comino la estabilidad de España.

¿Teme más a Iglesias o a Sánchez?

Me da mucho miedo Pedro Iglesias, la combinación de los dos parece letal para los intereses de España, en términos económicos y en términos sociales.

¿Y qué tiene que hacer Pablo Casado?

Una oposición contundente, que la está haciendo, rigurosa y alternativa. Creo que es muy importante presentar una alternativa a esa política, para ilusionar a los ciudadanos y para que se den cuenta de que hay otra opción, que es el Partido Popular.

¿Mirando más hacia Vox o hacia el centro de Cs?

Creo que la mayoría de los españoles nos ubicamos en espacios de moderación, consenso, diálogo, equilibrios ponderados y mesura, y yo creo que es ahí donde tiene que navegar el PP.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. FERNANDO RUSO

¿Será fácil mantener ese espacio de centro, con el batacazo de Cs y el auge de Vox que reflejan los sondeos?

Es una tarea compleja, evidentemente, porque toca lidiar, pero se puede hacer. Yo creo que se gana mucho más, es lo que los ciudadanos nos están demandando, y Sánchez va a hacer justamente lo contrario. Va a intentar polarizar la situación política en España, dividir y llevarnos a ámbitos radicales. Y lo que nosotros pretendemos es irnos al espacio de centralidad. Creo que hay un espacio dentro del centro derecha, amplio, y el PP tiene que jugar el papel que ha jugado en años y etapas anteriores, hacer un partido de mayorías sociales, y eso solo se puede construir desde el centro. Vox, vamos a ver. Creo que es un partido muy nuevo, muy joven y que está por definir en todo, y vamos a ver cuál es su techo electoral, cuáles son sus objetivos electorales, vamos a ver qué es lo que hace, si actúan con responsabilidad, con irresponsabilidad. Vox está por definir, y lo que hemos comprobado en España es que los crecimientos aquí son muy volubles. Lo que hoy está muy bien, mañana cambia, por tanto esto puede cambiar de la noche a la mañana en las próximas elecciones.

¿Hasta qué punto cree que el Gobierno puede llegar a ceder ante ERC y Bildu?

Tristemente, conociendo lo voluble que es Sánchez, lo fácil que cambia de opinión y su interés desmedido por mantenerse en el poder, me da la sensación de que vamos a estar en un Gobierno de cesiones. Sánchez sabe que si vuelve a ir a unas elecciones no volverá a ser presidente, y hará lo que tenga que hacer para mantenerse, incluidas cesiones, sacar a gente de la cárcel. Y probablemente nos vamos a encontrar un Gobierno que va a hacer cosas que hasta ahora pensábamos que no iba a hacer ningún Gobierno.

¿Cree que va a aguantar cuatro años?

Lo veo muy difícil. Este es un Gobierno que va a ceder mucho, pero tendrá muchas dificultades, porque no está cohesionado, hay dos Gobiernos en uno, el de Podemos y el del PSOE. Después tenemos a los independentistas, que tienen un objetivo claro y sincero, la independencia de Cataluña. Ello, sumado a un proceso de desaceleración económica progresiva, es un cóctel explosivo.

¿Qué le pareció el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal, es una de las cesiones de las que hablaba?

Me parece, desde el punto de vista ético y estético, una desfachatez, por muchas razones. Porque no tiene sentido que a una señora que estaba de ministra y siendo diputada en el Congreso, con una posición claramente marcada en términos políticos, se la nombre Fiscal General del Estado. Creo que hemos visto en España situaciones diferentes, donde un juez o un fiscal han pasado a ser ministros, pero que un ministro pase a ser fiscal, creo que sin duda alguna obedece a la estrategia de Sánchez de tener lo más cercado, lo más limitado y lo más voluble a los poderes de la Justicia para poder hacer las cesiones que quiere hacer al independentismo. No tiene otra explicación, porque no es entendible ni siquiera por los fiscales. Creo que ha sido una pésima decisión que degrada la separación de poderes en España.

¿Qué espera de este gobierno para Andalucía?

No sé si soy un iluso, un inconsciente o un ingenuo, pero soy de los que voy a darle un cierto margen de confianza. Vamos a intentar desde este Gobierno establecer cauces de participación y de entendimiento. Los ciudadanos nos piden que nos entendamos en beneficio del conjunto de la sociedad. Pero creo que desgraciadamente va a primar el interés electoral al general y que van a intentar derribar a un Gobierno alternativo a los 40 años de socialismo en Andalucía, y eso se va a hacer desde la vertiente de la financiación, donde creo que hay un interés por asfixiarnos, y desde los propios servicios. Nosotros estamos desbloqueando esas 300.000 viviendas que se encuentran en situación de alegalidad en Andalucía, que llevan así 20 años esperando, donde hay atrapadas muchas familias, incluidas muchas británicas, y ahora nos enteramos de que la intención del Gobierno es plantear un recurso de constitucionalidad. ¿Qué significa eso? Que van a intentar paralizar este Gobierno.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. FERNANDO RUSO

¿Mantiene que la ministra Montero ha intervenido las cuentas andaluzas?

Claro que lo mantengo, y es un disparate colosal, porque ella ha sido la artífice de saltarse las tres reglas del déficit en Andalucía como consejera de Hacienda y es la ministra de Hacienda la que nos impone ese déficit. ¿Cuál es el sentido? Limitar nuestra autonomía fiscal, deteriorar nuestra credibilidad en los mercados y controlar este Gobierno. Creo que hay un interés en que en la comunidad que más diputados elige y además es esencial para la gobernabilidad de España no podamos crecer electoralmente no haciendo una buena gestión de Gobierno. Creo que no soportan que estemos haciendo las cosas mejor de lo que las ha hecho el PSOE durante los últimos 37 años.

¿Ha recibido respuesta de Sánchez a la carta que le envió?

No. Seguimos sin tener ningún tipo de respuesta y creo que lo primero que debería hacer es atender a la comunidad donde más españoles vivimos, que es Andalucía.

Parece que va a atender antes al presidente de Cataluña.

Eso parece. Con lo cual una vez más, de manera obscena, se demuestra cuál es el interés de Sánchez, mantener ese pacto como sea, y por tanto le da una relación de privilegio a un presidente independentista e imputado, que debería estar fuera ya de la Presidencia, antes que a un legítimo presidente de un Gobierno de Andalucía.

Cuándo hable con él, ¿qué es lo primero que le pedirá?

Una financiación justa. Nosotros no queremos una financiación mejor que nadie, pero sí una justa, que atienda la necesidad de Andalucía. Nuestra comunidad está infrafinanciada desde hace ya años, cuando se impulsó este modelo de financiación, que lo impulsó, por cierto, el señor Rodríguez Zapatero y junto con ERC, y que ha sido negativo para Andalucía. También un plan de infraestructuras porque todo el interior ferroviario de Andalucía se ha deteriorado, los ciudadanos de Almería no pueden conectar con Sevilla, los trenes llegan con retraso y más los trenes a Algeciras, a Huelva, la conexión con Ronda se ha roto... Y que cumpla con la SE-40 y, en definitiva, con los acuerdos suscritos a nivel presupuestario. Y queremos que se nos tenga en cuenta en el futuro del Gobierno. Andalucía tiene un firme compromiso con la unidad de España y vamos a hacer valer nuestra influencia en todos los ámbitos para intentar evitar que por cualquier razón se modifique el modelo de Estado que tenemos actualmente.

¿Tiene medido el efecto que tendría subir el SMI a 1.000 euros?

El efecto puede ser muy negativo en algunos sectores. En la contratación y en la proliferación de la economía sumergida, en muchos autónomos que contratan a media jornada, porque su negocio da para lo que da. Si se sube el SMI, muchas de esas contrataciones o no se van a poder hacer o se harán en negro. Lo mismo pasa con la economía agraria, en la economía del hogar y en muchos sectores.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. FERNANDO RUSO

¿Cree que se llegará a subir o el Gobierno se lo pensará?

Espero que se lo piense, o al menos que lo negocie y lo discuta. Lo que le pido es que dialogue. ¿No es un Gobierno de izquierdas, progresista y dialogador, como dicen? Pues que se siente con los sindicatos y con los empresarios y los autónomos. Que no haya una sola voz, que no sea un decreto ni que sea una ley que se lleva al Parlamento. Que lo lleve a la mesa del diálogo social y que no haya un monólogo, porque al final yo creo que este Gobierno lo que va a practicar es un monólogo político y un económico.

Usted había pactado ya el pin parental con Vox y no se había montado un follón como el actual.

Sánchez tiene una nueva estrategia, que es dividir al país y a los españoles, lo cual me parece un ejercicio de enorme irresponsabilidad. Y esa división consiste en que en todos los Consejos de Ministros vamos a ver cómo nos traen un tema polémico que solo va a servir para confrontar, para que hablemos mucho de estos asuntos y poco de lo que dice Junqueras, del nombramiento del fiscal o de sus decisiones económicas. Lo que tenemos que hacer aquí es no caer en esa trampa. No obstante, estamos absolutamente convencidos y comprometidos con la libertad de los ciudadanos. Aquí, durante muchos años, cuando se ha querido hacer cualquier actividad extraescolar, se ha pedido autorización a los padres y nunca ha pasado nada.