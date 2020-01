Juanma Moreno: "Queremos recuperar la marca Andalucía, somos una región emergente, solvente y puntera"

Hoy hace un año que el nuevo Gobierno del PP y Cs echó andar oficialmente en Andalucía liderado por Juanma Moreno, el primer presidente no socialista en la historia de la autonomía. Doce meses después, el popular hace un balance positivo del inicio de legislatura, aunque consciente de que aún queda mucho por hacer en la región más grande y poblada de España.

Defíname en tres palabras este primer año en el Gobierno.

Moderación, confianza y estabilidad. Esas han sido las tres características de este Gobierno.

¿Hay algo que le haya quitado el sueño?

Muchas cosas, porque esta es una comunidad muy grande, compleja y con muchos problemas diarios. Viene ahora un temporal y ya estamos pendientes de una carretera que se cierra, que el ciudadano se quede fuera, que no le caigan las ramas. Pero lo que sí me quita el sueño son los servicios públicos. Tenemos un déficit muy importante en Andalucía, sobre todo en educación y, especialmente, en sanidad, después de los recortes que hizo, curiosamente, la anterior Administración socialista desde 2011 a 2016. Tenemos 3.000 millones de euros menos en financiación sanitaria, y eso nos ha afectado de manera grave. Tenemos que recuperar, que estamos haciéndolo a ritmo muy rápido, no solo los recursos, sino una organización que nos permita utilizar al máximo esos recursos. A veces no tenemos medios materiales, humanos o económicos para llegar a donde a mí me gustaría llegar, al conjunto de la población, con el servicio que se merecen los andaluces. Pero llegaremos a lo largo de la legislatura.

¿Ya ha conseguido el ‘Gobierno del cambio’ cambiar Andalucía?

No. Se han cambiado cosas, lo más importante, la actitud. Aquí hay un Gobierno ambicioso y hasta ahora teníamos uno indolente, que quería que Andalucía jugara siempre en la segunda división. Nosotros nos creemos grandes porque somos grandes en Andalucía. Tenemos muchas capacidades y queremos jugar en la Champions económica y social. Además, el Gobierno es el primero reformista y liberal que hay en la historia y se nota. Estamos por primera vez bajando impuestos, hemos eliminado el Impuesto de Sucesiones y Donaciones... Esas cosas que no habían pasado nunca. Y mucha transparencia, ahora las cosas se conocen. Pero es ingenuo pensar que vas a modificar una dinámica de casi 40 años de socialismo en un año, eso es imposible.

¿Hacen falta ocho o con cuatro es suficiente?

Vamos a intentar que muchas de las cosas que estamos sembrando se puedan recoger dentro de tres años, pero creo que cuando realmente se notará el cambio real será en ocho años.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la entrevista. FERNANDO RUSO

¿Sus socios le ayudan o le ponen piedras en el camino?



Tengo la suerte, y también nos lo trabajamos mucho generando confianza mutua, de tener unos socios de Gobierno leales y con los que mantenemos un diálogo muy fluido, de enorme sinceridad y honestidad. Eso no quiere decir que no seamos partidos diferentes, igual que somos diferentes a Vox, nuestro socio parlamentario, por lo menos hasta ahora. Y hasta ahora se han portado todos, dentro de las diferencias, algunas de mucho calado. Pero hemos tenido todos la inteligencia colectiva de centrarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa.

Medidas como el teléfono de violencia intrafamiliar, ¿han supuesto ceder a los planteamientos de Vox?

No me lo parece. Primero porque es un teléfono complementario, aquí no ha habido ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género, ni un solo ajuste, ni un solo recorte. Todo lo demás es propaganda del PSOE que pretende erosionar al Gobierno. Pero había una demanda. En Andalucía, y en España, estamos sufriendo algo de lo que se habla muy poco, la violencia contra las personas mayores. Tenemos más de 9 millones de personas que son mayores y muchas de ellas viven casi en tutela o en dependencia de otras personas y a veces no tienen la capacidad, por su edad, de poder denunciar, de poder levantarse e irse. Por lo que nos parece razonable que haya un teléfono de violencia de género y otro complementario de esa violencia intrafamiliar.

En Andalucía ya hay un teléfono del mayor, y otro del menor.

Lo que hacemos es aglutinarlos todos en torno a esa violencia intrafamiliar, para ser más eficientes. No resta y sí suma.

Ha habido muchos ceses y dimisiones en este primer año. ¿Por qué?

Y a lo largo de los tres años habrá más porque este es un Gobierno dinámico. Somos inconformistas y eso significa que las cosas cuando se hacen bien, bien. Y cuando no estamos a gusto o creemos que no se están haciendo adecuadamente, se cambian a las personas y no ocurre absolutamente nada. Lo malo es cruzarte de brazos y decir "oye, lo está haciendo mal, pero seguimos". Otra cosa importante es la rotación de directivos. Los sueldos que pagamos en la Administración no son competitivos respecto a las entidades privadas, y mucha gente buena se nos ha ido sin que haya habido ninguna discrepancia. Hay más de un tercio que se nos han ido a otras empresas privadas o a otros servicios donde están mejor remunerados.

Un cese fue el del gerente del SAS. Parece que la sanidad es una patata caliente para todo el que gobierna y ya ha habido manifestaciones en contra de su Gobierno.

Eso es inherente a nuestra sociedad. Yo no conozco ni una sola comunidad autónoma donde no haya manifestaciones sanitarias, ninguna. Las hay en Madrid, en Cataluña, en Valencia, La Rioja, en Galicia, las ha habido en Castilla y León... en todas. ¿Por qué? Porque las comunidades tenemos un problema de financiación. Se nos dejó una competencia exclusiva y no tenemos la financiación acorde para mantener esos servicios. Si le añadimos los seis años consecutivos de recortes de la etapa de la señora Díaz, evidentemente se nos pone muy difícil. ¿Qué hemos hecho? El presupuesto más alto de la historia de Andalucía en sanidad, eso nadie lo puede negar. En un año, hemos metido 1.100 millones de euros al sistema.

¿Qué nuevas infraestructuras sanitarias se compromete a abrir en esta primera legislatura?

Ya hemos abierto muchos en un año, hemos mejorado centros de salud y zonas hospitalarias y hemos rebajado las listas de espera. En estos tres años, aspiramos ya definitivamente a abrir el Materno de Almería, a comenzar la obra del tercer hospital de Málaga y también el de Jaén. Y queremos impulsar la reforma de una parte del Hospital Militar de Sevilla. A veces no hay que construir porque se tarda mucho tiempo, y lo que estamos haciendo son muchas microactuaciones, pero que mejoran la calidad de la sanidad.

¿Y en Educación?

Nuestro gran reto es ampliar la Formación Profesional, porque hemos tenido un déficit. Por dar un dato, 100.000 jóvenes andaluces se quedaron la pasada legislatura sin plaza de la especialidad que querían en FP. Este año estamos ampliando las plazas, con más de 5.000. Y apostar por la FP Dual. Tenemos problemas en Andalucía, en una comunidad con tanto desempleo, con empresas que no encuentran especialistas en algunas materias.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. FERNANDO RUSO

¿Cómo se consigue adaptar la formación al paro que hay?

Con la FP Dual. Hemos visto dónde está la demanda laboral y dónde está el déficit de especialistas y vamos a adaptarlo. Y vamos a sacar el nuevo catálogo de titulaciones universitarias, para que estas se adecúen a las especialidades. Por ejemplo, tenemos mucha oferta de grados en Humanidades, y a veces en áreas que tienen muy poca demanda laboral. Y, sin embargo, en áreas de Ingenierías y Ciencias tenemos muy poca, pero sí hay demanda. Tenemos que intentar ofertar y al mismo tiempo hacer pedagogía con los alumnos, que muchas veces llegan con 18 años y después se llevan la frustración de no poder encontrar un empleo. Pero es que ya están de partida apostando por una disciplina que, a pesar de estar motivados, probablemente no van a encontrar empleo.

Pero hay gente a la que le puede gustar la Historia.

Sí, está claro, pero dentro de las Humanidades hay áreas que tienen más tirón que otras. Lo que tenemos que intentar es centrar las Humanidades hacia dónde habrá demanda laboral en los próximos diez años. El problema es que no sabemos ni qué empleo va a haber dentro de una década, lo único que podemos es prever, con los datos que tenemos ahora, dónde creemos que en los próximos años puede haber mucha más demanda. Lo que ya sabemos es que hay áreas donde no existe. Por tanto, creo que hay que afinar mucho entre donde hay nichos de empleo y lo que se está estudiando.

Donde siempre hay un nicho de empleo es en el turismo.

Hay en muchos sitios. Todo lo relacionado con el mundo de la información y comunicación desde el punto de vista tecnológico, las áreas especializadas, como la médica y la biológica. Y en el ámbito del turismo, también.

El alcalde de Sevilla acaba de reabrir el debate de la tasa turística. ¿Cuál es la postura de la Junta?

Estamos intentando que haya una posición común, pero hay opiniones para todos los gustos. Hay ciudades que nos trasladan que están teniendo una masificación y que eso no es bueno para el turismo. El planteamiento que nos hacen es que la tasa turística sirve para varias cosas, según ellos. Para elevar la categoría y el nivel del turismo, que sea un poquito más selecto; para controlar también los centros hoteleros, que ahora hay mucha polémica con eso; y tercero, dicen que con ese recurso se reinvertiría precisamente en mejora y calidad de la atención turística. Nosotros lo que vamos a hacer es sentarnos e intentar llegar a un consenso razonable. Lo que nos preocupa es no perjudicar el turismo, porque nos va muy bien, y que siga siendo pues una parte tan importante en nuestro Producto Interior Bruto.

De hecho, Andalucía sigue creciendo mientras otras regiones caen.

Hemos batido récord de visitantes, con 32,5 millones. Nos va muy bien. Y es que la economía andaluza va bien. Igual que digo ese dato también puedo dar el de inversión extranjera o el de creación de empleo o de autónomos.

¿De empleo o desempleo?

Nosotros tenemos aquí un problemón, y es que tenemos más de 700.000 andaluces sin empleo, y por tanto hacia ahí tiene que ir todo el esfuerzo del Gobierno. Por eso nosotros dedicamos tanto tiempo y tanta energía a la política económica, porque solamente creando un entorno adecuado podemos crear empleo y crecer. Y creo, modestamente, que este año hemos conseguido en parte ese objetivo. Hemos crecido más que la media de España, un punto más más que la zona euro, hemos atraído más inversión extranjera productiva que nunca, hemos conseguido que por primera vez esa cultura emprendedora empiece a llegar a muchos rincones de Andalucía, especialmente en las zonas rurales.

Por poner un ejemplo, se han multiplicado el número de autónomos por nuestras políticas de tarifa plana. El 80% de los autónomos que se crean en España son andaluces. Y mucha gente dice, "¿y eso qué importancia tiene?". Pues mucha, porque significa que en un pueblo de 3.000 habitantes ha habido una persona que ha creado su microempresa, que es autónomo, pero que probablemente si tiene un poquito de suerte en la vida y sigue con su talento y con su perseverancia, no solo se crea su trabajo sino que se lo pueda crear a los demás. Es ese el embrión de futuras empresas medias y nosotros estamos poniendo la semillita.

En términos económicos, Andalucía es la segunda comunidad autónoma en registrados en la Seguridad Social, después de la Comunidad de Madrid. De cada seis empleos que se han creado en España, uno lo ha creado Andalucía. Y, en definitiva, Andalucía ahora mismo, a pesar de que estamos en un contexto de desaceleración e incertidumbre, es una economía que funciona y funciona a un buen ritmo.

¿Cuáles serán sus ejes hasta el final de legislatura?

Tenemos varios objetivos y todos redundan en uno, recuperar la marca Andalucía, hacer que se hable de Andalucía no como una región que estaba en la cola, sino como una región emergente, solvente y capaz de jugar en las economías más punteras de España y de Europa.

¿Asumen que una parte relevante de la imagen dentro de España de Andalucía eran el paro y los ERE?

Eso es en lo que estamos trabajando. Primero, retener una economía competitiva, de bajos impuestos, atraer la mayor posibilidad de inversión, nacional y extranjera, y despertar el talento emprendedor. Porque en Andalucía hay muchísimo talento, pero quizá no se han dado las circunstancias para que florezca. Y en lo social, sostenibilidad de nuestros servicios públicos, mejorar la calidad de la sanidad y la educación. Y todo eso acompañado con una lucha y una concienciación para evitar el cambio climático.

¿Cómo ve a Susana Díaz como líder de la oposición? ¿Cree que dentro de tres años se enfrentará a Susana Díaz en las urnas?

Yo le tengo mucho respeto a todos mis adversarios políticos. Es verdad que veo al PSOE muy desorientado y tienen que resolver cuanto antes, porque ahora mismo tenemos una oposición absolutamente desnortada, sin liderazgo, y eso evidentemente repercute en la interlocución, en los posibles acuerdos y pactos a los que podamos llegar. Ahora mismo, curiosamente, soy probablemente el único candidato seguro para las próximas elecciones autonómicas.