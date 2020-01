Ser abuelo rejuvenece: los beneficios que los nietos aportan a los mayores (siempre que no se abuse de ellos)

“Los abuelos son como el corazón. Si tu corazón se para, todo el mundo se da cuenta. Sin embargo no piensas cada día que tienes un corazón. Con los abuelos pasa lo mismo”. Con estas sabias palabras el presidente de la Asociación de Abuelos y Abuelas de España (ABUESPA), Francisco Muñoz García-Vaso, definía hace algún tiempo el importante papel de los mayores en la sociedad actual.

A día de hoy, los abuelos siguen siendo un pilar fundamental en la estructura familiar y los responsables, en un alto grado, de que la conciliación laboral y familiar sea posible en numerosos hogares españoles. La última encuesta de Mayores presentada por el Ministerio de Sanidad en 2010 recogía que la mitad de los abuelos españoles cuidaban diariamente a sus nietos dedicándoles una media de seis horas al día (casi una jornada laboral), lo que superaría en dos horas el promedio en el resto de los países europeos.

En una más reciente encuesta de la Fundación Mémora sobre el papel de los abuelos y las abuelas realizada en 2018, el 73,3% de los encuestados afirmaba que cuidaba de sus nietos, siendo sus principales roles llevarlos y recogerlos del colegio (27%) y darles de comer o de cenar (24%) cuando los padres están trabajando. En concreto, un 23,5% estaría con ellos cada día, un 39% varios días a la semana, el 17% solo un día y otro 17% de forma esporádica.

Pasar tiempo con los más pequeños de la casa conlleva una gran responsabilidad, mucha dedicación y grandes dosis de paciencia pero compartir momentos con ellos puede reportar a los abuelos grandes beneficios no solo a nivel personal sino también a nivel físico y cognitivo. Sin ir más lejos, un estudio publicado en 2017 por la revista Evolution and Human Behavior reveló que los abuelos que cuidan de sus nietos de forma ocasional muestran una esperanza de vida de hasta cinco años más que los que no lo hacen.

Por su parte, otro estudio publicado por los investigadores del Women´s Health Aging Project de Australia concluye que las personas de edad que cuidan de sus nietos al menos una vez a la semana tienen menos posibilidades de contraer enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer o la demencia senil.

Pero esto no es todo, según los expertos, estos son algunas de las más importantes ventajas de estrechar vínculos con los nietos:

Aumentan la autoestima y la sensación de productividad

Un papel protagonista dentro de la familia aumenta su autoestima y la sensación de sentirse útiles e imprescindibles para todos sus miembros, sobre todo, con los niños.

Se incrementa el nivel de actividad

Ir de paseo juntos, llevarles al parque, recogerles en el colegio, prepararles su comida, compartir juegos, tiempo de ocio en vacaciones y fines de semana o ayudarles con sus deberes les va a permitir mejorar e incrementar su actividad física pero también la mental.

Mejora el estado de ánimo y les hace salir de la rutina

Los abuelos se benefician de nuevas experiencias al lado de sus nietos, en general, muy alejadas de lo que harían habitualmente si no estuviesen en su compañía. Por otro lado, la vitalidad y alegría que éstos desprenden les aporta todo un chute de energía positiva.

Disminuyen las depresiones y la sensación de soledad

Según un estudio del Instituto de Envejecimiento de la Universidad de Boston, la alegría y vitalidad que aportan los nietos aumenta el beneficio psicológico de los abuelos. También pueden ser de gran ayuda en su recuperación cuando esa persona mayor, por ejemplo, acaba de perder a su pareja.

Afrontan nuevos retos: rendimiento cognitivo

El uso de nuevas tecnologías y los hábitos de ocio de los niños propiciarán su interés por entenderles y una relación bidireccional de aprendizaje que mejorará, de paso, su rendimiento cognitivo.

Refuerzan los lazos familiares

Pasar más tiempo con sus nietos y, por extensión, tener una relación habitual con sus hijos les ayuda a consolidar su idea de familia y favorece su felicidad y la sensación de sentirse querido.

Ojo con abusar

Eso sí, aunque los expertos consideran que las actividades asociadas al cuidado de los nietos provocan todo tipo de efectos positivos en los ‘yayos’ también insisten en que la dependencia exclusiva por parte de los padres -ligada a factores como la crisis económica y la falta de tiempo y recursos para la crianza- puede generar en nuestros mayores el efecto contrario: problemas de ansiedad, estrés, depresión y detrimento de la condición física. Hay que respetar su derecho a ser solo abuelos, ser conscientes de que pueden proporcionar un respiro pero no hacer que se sientan obligados a cumplir con las labores de cuidado como si éstas fuesen una rutina o costumbre.