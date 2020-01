Madrenas avisa de mayor riesgo de desbordamiento del Onyar el miércoles

"Nos debería preocupar", ha dicho sobre la posibilidad de que se desborde durante una rueda de prensa en Girona tras reunirse con el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch.

Este martes el Onyar ha alcanzado los 535 metros cúbicos por segundo: "La dificultad es que si vuelve a venir un episodio similar, ya no partimos de cero".

Ha añadido que si el cauce no disminuye muy rápido puede haber dificultades y ha detallado que han hablado con responsables de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y ha explicado que un desbordamiento "ahora no estaría previsto, pero la meteorología es muy cambiante, no es una ciencia exacta, tendremos que estar sobre aviso".

"Se ha reducido visiblemente el caudal del Onyar, lo vamos siguiendo continuamente" tras las fuertes lluvias de este martes, ha añadido.

CIERRE DE ESCUELAS

Madrenas ha aplaudido la recomendación de la Generalitat de no abrir el miércoles las escuelas en varias comarcas de Girona, y ha explicado que en la ciudad darán la orden de que cierren: "Viendo que el episodio más grave podría ser a primera hora de la mañana, preferimos actuar con mucha cautela y no abriremos".

Preguntada por si abrirá la Universitat de Girona (UdG), ha explicado que no depende del Ayuntamiento ordenar el cierre, pero que hablarán con los responsables de la universidad "para explicar la situación y que tomen la decisión adecuada".