La Generalitat Valenciana crea l'Observatori del Treball Decent

L''Observatori del Treball Decent' s'ha posat en marxa aquest dimarts amb l'objectiu de fer un seguiment continu del mercat de treball valencià, detectar les seues necessitats i corregir els seus desequilibris, posant especial èmfasi a combatre l'economia submergida, la feminització de la desigualtat i la precarietat laboral.

Es tracta d'un òrgan consultiu de participació i proposta en matèria laboral, que naix del diàleg social -entre l'administració pública, patronal i sindicats- com a instrument de "cogestió" a l'hora de dissenyar polítiques econòmiques "alineades" amb l'Agenda 2030 i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), acordats en l'Assemblea de les Nacions Unides de setembre de 2015, especialment el huité, que diu que s’ha de "fomentar el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva, i el treball decent per a tots".

L'acte de presentació d'aquest nou Observatori ha reunit aquest dimarts en el Palau de la Generalitat al president del Govern valencià, Ximo Puig, el conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, els secretaris generals de CCOO PV i UGT PV, Arturo León i Ismael Sáez, i el director de l'Organització Internacional del Treball (OIT) a Espanya, Joaquín Nieto.

Aquest Observatori pretén aplicar de manera "àgil" polítiques actives en el foment de l'ocupació, a més de fer un seguiment dels anomenats mercats emergents -economia circular, transició energètiques, economia blava, indústries creatives o economia de les cures- i "ajudar en l'elaboració d'un futur 'Pla de Garantia Social i Ocupació Digna en la Comunitat Valenciana', ha avançat el conseller Rafa Climent.

Alta temporalitat, baixos salaris, baixa competitivitat

I és que encara que en el mercat laboral valencià "l'ocupació s'ha recuperat" -la taxa d'atur s'ha baixat al 13,9% i ha augmentat l'ocupació un 12,6%, un punt per damunt de la mitjana nacional-, Climent ha admés una "marcada segmentació i una elevada temporalitat, associada a ocupacions de baixa qualitat i baixos salaris" i "persisteixen nivells d'atur de llarga duració que caldrà revertir".

Segons el conseller, "la temporalitat suposa més precarietat" per al treballador i "el conjunt de la nostra economia es ressent", atés que existeix un "vincle negatiu entre temporalitat, rotació laboral i la productivitat de les empreses".

Sobre aquests aspectes, Climent espera actuar amb "programes concrets" dissenyats en l'Observatori. "El treball decent no sols és trobar un treball, sinó de tindre l'oportunitat d'accedir a una ocupació productiva que genere un ingrés just, seguretat en el lloc de treball i la protecció social de les famílies", ha remarcat.

L'Observatori és un instrument "compromés amb eixa realitat per a canviar-la", ha destacat per la seua part Ximo Puig, que ha posat el focus en la necessitat d’"erradicar l'economia submergida" i acabar amb la 'subocupació', això és, amb els "treballadors pobres". Per a això, estarà alienat amb els ODS. "Si hi ha una Constitució d'obligat compliment són els Objectius de Desenvolupament Sostenible", ha apuntat.

Des de la OIT, Joaquín Nieto ha destacat la creació d'aquest Observatori del Treball Decent, "l'únic" d'aquest tipus que existeix en tot el territori espanyol. "Us copiaran", ha augurat.

Formació i un marc laboral flexible i segur

Des de la patronal, Salvador Navarro ha garantit el seu compromís "no sols amb la defensa dels interessos empresarials, sinó també amb el progrés i creixement de la Comunitat". Per a això, ha instat a "reformes econòmiques de gran importància que permeten afrontar els reptes presents i futurs" i "contribuïsquen a afermar un creixement que concilie el desenvolupament econòmic, social i ambiental, una economia sostenible i competitiva".

En aquest sentit, el president de la CEV creu que la revolució digital és "clau" per a la competitivitat i obliga a un "canvi radical empresarial i dels seus recursos humans". El repte de formar als empleats és inexcusable perquè la bretxa digital els pot apartar del mercat de treball", ha advertit.

D'aquesta manera, ha reclamat "una millor educació que permeta als treballadors qualificar-se per al dia de demà", "potenciar a la dona en termes d'igualtat" i "un marc laboral flexible i segur que permeta a les empreses ser més potents" enfront de les economia submergida, un "frau" que a Espanya aconsegueix el 22%, el nivell més alt entre els països de l'OCDE, que disminueix la capacitat recaptatòria dels comptes públics.

Borses de Treball ‘no decent’

En l'àmbit sindical, el secretari general d'UGT PV, Ismael Sáez, ha lamentat l'existència de "borses de treball no decent" que segons ha dit s'han vist agreujades amb la crisi econòmica i les reformes laborals que es van escometre.

L'Observatori servirà per a veure quant d'eixa ocupació "indecent" depén de l'Administració i quant de les empreses, però confia a poder aconseguir "consensos per a resoldre els problemes" i "realitzar propostes conjuntes" que permeten millorar la Comunitat.

També el secretari general de CCOO PV, Arturo León, ha celebrat la posada en marxa de l'Observatori per a "combatre l'economia submergida, la precarietat laboral i la feminització de la pobresa" i posar fi a l'existència de "treballadors pobres" que no poden arribar a final de mes. "Una societat democràtica no pot renunciar a compartir el progrés", ha remarcat.

La llei de responsabilitat social, a la primavera

D'altra banda, León ha aprofitat per a "llançar un guant" al president Puig i reivindicar que "es desenvolupe sense més demora" la Llei de Responsabilitat Social de la Comunitat Valenciana i, en concret, la possibilitat que els treballadors que presten servei en l'Administració Publica a través d'empreses privades, tinguen dret a la subrogació".

Puig ha recollit el guant i ha anunciat que a finals de l’hivern o a la primavera, el Consell tindrà desenvolupada la normativa, amb aquest "horitzó d'una "societat justa, inclusiva, on ningú es quede al marge".