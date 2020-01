AM.-PP y Cs de Cazalla reclama la dimisión del alcalde ante la apertura de juicio oral en su contra por los ERE

Mientras dicha apertura de juicio oral deriva de la investigación de las subvenciones autonómicas concedidas a un grupo de empresas vinculadas al corcho, como son Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, y el alcalde aprecia "graves errores" en los escritos de acusación formulados en su contra por la Fiscalía, la Junta de Andalucía y el PP andaluz, así como en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil del que parten las diligencias.

En este marco, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, Fernando Lorenzo, ve "imprescindible que el alcalde de explicaciones". "La actual situación procesal de Sotero Martin no sólo puede dañar la imagen del municipio, sino que también podría perjudicar a la propia gestión municipal", considera, avisando de que las "sospechas" que recaen sobre el primer edil "no son compatibles con un representante público que, por encima de todo, debe respetar y defender la ley, no inculcarla y vulnerarla".

Por eso, los populares consideran que "por responsabilidad", Sotero Martín debe "presentar inmediatamente su dimisión para despejar cualquier sospecha y mala imagen que pueda perjudicar a este municipio". "No sólo los vecinos no se merecen un alcalde bajo estas graves sospechas, sino que hasta los propios estatutos de su partido le obligan a dimitir", ha enfatizado Lorenzo.

De su lado, el portavoz municipal de Ciudadanos en Cazalla, Adrián Torres, ha manifestado en otro comunicado que, si bien "Cs respeta la presunción de inocencia consagrada en la Constitución", en esa misma sesión plenaria pedirá también la dimisión del alcalde porque, "además de que su situación judicial puede perjudicar gravemente la imagen del municipio, el propio código ético del PSOE recoge que los cargos públicos a quienes se abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirán de su cargo y solicitará la baja voluntaria".

El portavoz de la formación naranja ha expresado, además, su preocupación por "el daño que la repercusión mediática que pueda tener el juicio pudiera ocasionar al buen nombre del pueblo", al tiempo que ha lamentado que "el alcalde no ha cumplido con su palabra porque dijo que, llegado este caso, daría una explicación mediante una carta a los cazalleros y no lo ha hecho, de momento".