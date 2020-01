Cardenal Cañizares: "És als pares als qui correspon educar; si no és així, no hem eixit dels gulags soviètics"

El cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, ha defès que "és als pares als qui correspon la missió" d'educar als fills. I si no és així, ha advertit, "encara no hem eixit dels gulags soviètics, de la cultura comunista".

Cañizares, que ha presentat en València el llibre 'Una gran esperanza. La custodia de la creación', del Papa Francisco, s'ha referit a les declaracions de la ministra d'Educació, Isabel Celaá, qui va rebutjar l'anomenat 'pin parental' i va argumentar que "la pretensió d'algunes famílies d'autoritzar o no que els seus fills acudisquen a certes activitats obligatòries i avaluables és un veto parental inacceptable". "No s'ha de confondre pàtria potestat amb propietat" dels fills, va recalcar.

Sobre aquest tema, Antonio Cañizares ha considerat: "El que ha dit Celáa és una barbaritat, no s'ha adonat d'allò que ha dit. Aquest Govern no sap on va i així està conculcant l'ordenament jurídic espanyol".

"L'escola no és la institució social encarregada d'educar als xiquets; és als pares als qui correspon aquesta missió. Si no és així, encara no hem eixit dels gulags soviètics, de la cultura comunista. Eixa actitud no és compatible amb una Espanya que s'obri al futur, és el retrocés més gran que pot tindre un Govern", ha asseverat, segons un comunicat de la Universitat Catòlica de València.

Així mateix, ha exposat que, "amb el do dels fills", Déu li ha donat als pares "el deure i la responsabilitat d'educar-los que res ni ningú pot arrabassar-los, i menys l'Estat". L'Estat, ha continuat, respon una exigència de la societat, "que és garantir a tots, sobretot a la cèl·lula de la societat, que és la família, que complisca amb el seu deure d'educar".

"Do de Déu als pares"

En l'acte també ha intervingut l'arquebisbe-metropolità per a Espanya i Portugal de l'Església Ortodoxa, monsenyor Policarpo, qui ha assenyalat que els xiquets són "don de Déu als pares".

En eixe sentit, opina que "cal educar en la família als xiquets, que primer són de Déu, i després del pare i de la mare". Al seu parer, les propostes educatives de l'actual Govern d'Espanya són "molt preocupants".